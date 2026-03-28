Один злякався, інший зрадів: курйозна зустріч пса і доставщика підкорила інтернет (відео)

У місті Морсвілль (Пенсильванія, США) доставник привіз замовлення на адресу, коли на нього вискочив собака. Радість чотирилапого чоловік розцінив як агресію та від переляку виліз на дах автомобіля.

Мешканка міста Морсвілль (Пенсильванія, США) Керстін Гофф розповідає, що її пес Чейз вискочив на чоловіка явно з причин "радощів". Відео з камери спостереження жінка виклала в Facebook.

"Чейз любить тероризувати водіїв доставки. Хто знає Чейза, знає, що він просто привітався і хотів пограти", — підписала запис з камери жінка.

На відео видно, як доставник на машині заїхав на подвір'я пані Гофф. За мить чоловік вийшов з авто, після чого почув гавкіт собаки та помітив чотирилапого, після чого швидко заліз на машину, допоки собака бігав і стрибав довкола переляканого чоловіка.

За мить собака нібито втрачає інтерес і почав відходити від автомобіля, після чого вийшов чоловік Керстін і зміг забрати пакунок від доставника. Чоловік досі перебував на даху автомобіля, і навіть лежав зверху машини.

Відео дня

Чоловік зміг заспокоїти доставника, після чого той зміг швидко спуститися з даху та сісти з даху в авто. Сам інцидент стався близько 15:15 27 лютого цього року поблизу дому пані Гофф.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери відзначали хоробрість чоловіка зі служби доставки. Найбільше підтримки на різних платформах отримали такі репліки:

"Чоловік виконує свою роботу";

"Люди не тримають собак від небезпеки для інших";

"Здається, доставник надовго запам'ятає цей виклик";

"Чейз просто радий. Доставник… не дуже!".

