Невеста подслушала разговор подружок перед праздником: услышанное заставило сделать судьбоносное решение (фото)

28-летняя американка дружила с подругами М. и К. на протяжении десяти лет, но теперь она сомневается в надобности держать таких людей рядом. Всему стал случайно услышанный диалог между подругами о будущем девушки и ее жениха.

Женщина говорит, что не могла поверить в услышанное, а больше всего ее поразило настоящее отношение девушек к ней и ее будущему мужу. Свою историю жительница США рассказала на одном из форумов Reddit.

Американка говорит, что в мае 2026 года выйдет замуж за замечательного мужчину, с которым вместе уже три года, но единственной проблемой является его невысокий социальный статус. Она указывает, что М., К. и она "достаточно состоятельны", а ее жених, несмотря на хорошую работу, не имеет "никакого доступа к богатству".

"Я не думала, что это для кого-то проблема, но на прошлой неделе я подслушала, как они говорили о нем во время ужина в доме К., когда подумали, что я пошла в ванную. Они фактически обсуждали, как грустно, что я "довольствовалась меньшим", как я в конце концов буду несчастной в браке с кем-то, у кого "ничего нет" и даже шутили о разводе", — вспоминает женщина.

Она говорит, что услышанное ее очень обидело, а потому решила прямо выяснить у девушек, что они имели в виду. Они отмахнулись, сказали, что это была просто шутка, мол, ничего серьезного, но героиня истории почувствовала себя униженной за реплики подруг.

Женщина решила изменить планы на свадьбу

"Вскоре после этого мы разошлись и несколько дней не общались. Я написала им сообщение, что отзываю приглашение на свадьбу, и сказала: если они не одобряют моего жениха, я не хочу видеть их там. Кажется, они подумали, что я шучу, потому что через несколько часов К. сбросила в наш чат TikTok с трендом, который делали подружки невесты, и спросила, можем ли мы его повторить. Я ответила, что ничего воспроизводить не будем, потому что они больше не приглашены", — рассказывает ход событий автор сообщения.

Она прямо сказала, что поступок и слова подруг ее оскорбили, поэтому такая дружба для нее с ними потеряла смысл. Как вспоминает американка, подруга К. ответила, что та ведет себя "драматизирует и преувеличивает", а также назвала женщину "странной" за то, что якобы "придираюсь к словам, сказанным ими навеселе".

"М. вообще ничего не ответила, но поставила "сердечки" на все сообщения К. в чате, так что я знаю, что она все видела. Теперь К. обратилась к моей маме, сказав ей, что я грубо обращаюсь с ней и М., и что она просто очень волнуется за меня и мое поведение. Теперь она хочет, чтобы кто-то убедился, что со мной "все в порядке перед браком". У меня такое чувство, будто я теряю ощущение реальности. Я действительно здесь не права? Наша дружба всегда была крепкой, и вплоть до моей помолвки все было идеально. Я действительно слишком драматизирую?" — резюмирует сообщение американка.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению женщины, пользователи единодушно разделились на два лагеря, где один поддержал женщину и советовал немедленно вычеркнуть из жизни таких "подруг". Зато вторая группа предлагала пригласить на свадьбу, но с целью проучить негодяек.

Наибольшее одобрение получили следующие реплики:

"С тобой все в порядке. Твои подруги просто — это полное дерьмо!";

"В день свадьбы есть только твой праздник. Поэтому можешь послать их куда подальше!";

"Честно говоря, после услышанного и "драмы" в их исполнении, можешь вычеркивать из своей жизни таких "подруг";

"Они после разговора сменили тему, сказав, что ты драматизируешь. К черту таких!";

"Честно говоря, ты можешь их проучить на свадьбе, но стоит ли это того. Думаю, лучше от них избавиться навсегда!".

Ранее Фокус сообщал о том, как подругу обманула невеста перед свадьбой. Женщина потратила 16 часов в пути к месту события, но потом ее не впустили на место торжества из-за фразы мелким шрифтом в приглашении.

Впоследствии стало известно, что невеста решила изменить планы на свадьбу. Она опасается, что ее подруга детства, которая очень рассчитывала на эту роль, может обидеться и этим завершится длительная дружба. Подруга детства