Наречена підслухала розмову подруг перед святом: почуте змусило зробити доленосне рішення (фото)

28-річна американка дружила з подругами М. і К. протягом десяти років, але тепер вона сумнівається в потребі тримати таких людей поруч. Усьому став випадково почутий діалог між подругами про майбутнє дівчини та її нареченого.

Жінка говорить, що не могла повірити в почуте, а найбільше її вразило справжнє ставлення дівчат до неї та її майбутнього чоловіка. Свою історію мешканка США розповіла на одному з форумів Reddit.

Американка говорить, що в травні 2026 року вийде заміж за чудового чоловіка, з яким разом уже три роки, але єдиною проблемою є його невисокий соціальний статус. Вона вказує, що М., К. і вона "досить заможні", а її наречений попри хорошу роботу не має "жодного доступу до багатства".

"Я не думала, що це для когось проблема, але минулого тижня я підслухала, як вони говорили про нього під час вечері в домі К., коли подумали, що я пішла до ванної. Вони фактично обговорювали, як сумно, що я "задовольнилася меншим", як я врешті буду нещасною в шлюбі з кимось, у кого "нічого немає" і навіть жартували про розлучення", — згадує жінка.

Вона каже, що почуте її дуже образило, а тому вирішила прямо вияснити у дівчат, що вони мали на увазі. Вони відмахнулися, сказали, що це був просто жарт, мовляв, нічого серйозного, але героїня історії відчула себе приниженою за репліки подруг.

Жінка вирішила змінити плани на весілля Фото: Freepik

"Невдовзі після цього ми розійшлися і кілька днів не спілкувалися. Я написала їм повідомлення, що відкликаю запрошення на весілля, і сказала: якщо вони не схвалюють мого нареченого, я не хочу бачити їх там. Здається, вони подумали, що я жартую, бо через кілька годин К. скинула в наш чат TikTok із трендом, який робили подружки нареченої, і запитала, чи можемо ми його повторити. Я відповіла, що нічого відтворювати не будемо, бо вони більше не запрошені", — розповідає перебіг подій авторка допису.

Вона прямо сказала, що вчинок і слова подруг її образили, тому така дружба для неї з ними втратила сенс. Як згадує американка, подруга К. відповіла, що та поводиться "драматизує і перебільшує", а також назвала жінку " дивною" за те, що нібито "чіпляюся до слів, сказаних ними напідпитку".

"М. взагалі нічого не відповіла, але поставила "сердечка" на всі повідомлення К в чаті, тож я знаю, що вона все бачила. Тепер К. звернулася до моєї мами, сказавши їй, що я грубо поводжуся з нею і М., і що вона просто дуже хвилюється за мене та мою поведінку. Тепер вона хоче, щоб хтось переконався, що зі мною "все гаразд перед шлюбом". У мене таке відчуття, ніби я втрачаю відчуття реальності. Я справді тут не права? Наша дружба завжди була міцною, і аж до моїх заручин усе було ідеально. Я справді надто драматизую?" — резюмує допис американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису жінки, юзери одностайно поділилися на два табори, де один підтримав жінку та радив негайно викреслити з життя таких "подруг". Натомість друга група пропонувала запросити на весілля, але з метою провчити негідниць.

Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"З тобою все порядку. Твої подруги просто — це повне л*йно!";

"У день весілля є лише твоє свято. Тому можеш послати їх куди подалі!";

"Чесно кажучи, після почутого та "драми" в їх виконанні, можеш викреслювати зі свого життя таких "подруг";

"Вони після розмови змінили тему, сказавши, що ти драматизуєш. До біса таких!";

"Чесно кажучи, ти можеш їх провчити на весіллі, але чи це того варте. Думаю, краще їх позбутися назавжди!".

Раніше Фокус повідомляв про те, як подругу обманула наречена перед весіллям. Жінка витратила 16 годин у дорозі до місця події, але потім її не впустили на місце урочистостей через фразу дрібним шрифтом у запрошенні.

Згодом стало відомо, що наречена вирішила змінити плани на весілля. Вона побоюється, що її подруга дитинства, яка дуже розраховувала на цю роль, може образитися і цим завершиться тривала дружба. Подруга дитинства