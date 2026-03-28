Отдохнуть от новостей и тревог: в чем суть действенного японского метода "погружения в природу" (видео)

В США сеть и граждан захватил тренд необычного типа цифрового детокса, который предполагает буквальное "погружение в природу". Одна из руководительниц группы энтузиастов рассказывает, как следует правильно пользоваться преимуществами такого тренда.

В городе Роли (Северная Каролина, США) небольшая группа людей участвует в практике "погружения в природу". Это выглядит как попытка замедленного взаимодействия с окружающей средой через дыхание, прикосновение и наблюдение, раскрывает детали необычного метода AP.

Клэр Джефферис признается, что постоянно пытается отдохнуть от информационного шума и просто побыть в природе. Поэтому она позволила себе небольшое "погружение в природу".

"Когда я здесь, это как защитный пузырь вокруг меня. Это дает ощущение безопасности", — говорит женщина, которая работает директором по персоналу в дендрарии JC Raulston.

Занятия в воскресенье утром проводила сертифицированная специалистка по лесной терапии Шон Ремзи. Позванивая маленьким латунным колокольчиком, она собрала около десятка участников для медитации, дыхательных упражнений и контакта с природой.

Исследователь транспортной безопасности Алан Минц пришел вместе с другом. Он признается, что ему даже пришлось напомнить себе забыть о своих заботах из-за новостей и проблем на входе.

"Важно позволять себе быть в естественном пространстве — чтобы расслабиться и легче взаимодействовать с другими людьми. И просто остановиться, чтобы заметить красоту. Это помогает лучше понимать других людей и культуры", — признает мужчина.

Г-жа Джефферис также просила подругу, которая пришла ради отдыха, не говорить о новостях, пока они шли под тихое колыхание листьев. Она добавляет, что для участников это не просто прогулка, а способ "восстановить внутреннее равновесие, отгораживающее от тревожных новостей и повседневного напряжения".

Журналисты пишут, что нынешняя практика происходит от японской традиции shinrin-yoku, которая учит концентрироваться на ощущениях — "на дыхании, на шагах, на звуках". Это позволяет постепенно выходят из информационной перегрузки.

"Некоторые сознательно "оставляют новости на входе", чтобы хотя бы на несколько часов позволить себе тишину. В этом состоянии, по словам участников, легче не только успокоиться, но и почувствовать связь с другими: "остановиться, чтобы заметить красоту" и вынести это ощущение обратно в социальное взаимодействие. Ключевая идея, которая проходит через опыт, — взаимосвязанность: человек не изолирован от мира, а вплетен в него так же, как растения в экосистему, которая "поддерживает друг друга и не берет больше, чем нужно", — резюмируют журналисты.

Сейчас тренд постепенно становится популярным среди людей с высоким уровнем стресса и тревожности. В частности, портал ScienceinSights указывает на ряд преимуществ этой практики — как для физического, так и ментального здоровья.

"С тех пор все больше исследований показывают: пребывание среди деревьев вызывает ощутимые изменения — снижает уровень гормонов стресса, артериальное давление, улучшает иммунную функцию и настроение", — говорится в тексте.

