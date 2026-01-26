Хоббиты могли топтать тут дорожки: лес из "Властелина колец" Толкина действительно существует (видео)

Лес Уистмана широко известен своими искривленными дубами и мрачным туманом, а потому неудивительно, что некоторые считают будто именно он стал прототипом Леса Фангорн, описанного в книгах Толкина.

Лес Уистмана кажется фантастическим пейзажем из забытых времен — впрочем, во много так оно и есть. По словам исследователей, этот лес является одним из последних сохранившихся фрагментов умеренного тропического леса Великобритании. Кроме того, его часто называют прототипом леса, описанного в романах Дж. Р. Р. Толкина, пишет IFLSscience.

Известно, что лес Уистмана расположен высоко на Дартмуре в Девоне, на возвышенности на юго-западе Англии, в пределах досягаемости атлантических погодных систем, приносящих влагу вглубь страны. Лес расположен на высоте от 380 до 410 метров над уровнем моря, а прохладный воздух и высокая влажность создают условия, необходимые для процветания этой хрупкой экосистемы.

Отметим, что умеренные тропические леса, также известные как атлантические или кельтские тропические леса, процветают в местах, где сходятся условия и умеренные температуры. Как правило, они произрастают на больших высотах у побережья, где сохраняется высокая влажность.

По словам исследователей, такое уникальное сочетание условий порождает туманный биом, где зеленые мхи и лишайники покрывают каждое дерево и камень, образуя живой гобелен, поддерживающий редких птиц и неуловимых млекопитающих.

Исследования показывают, что в лесу Уистмана преобладают дубы черешчатые, а также в изобилии встречаются ясени и буки, в меньшем количестве — рябины, лещины и падуба. Фундаментальной частью этой экосистемы являются мхи и лишайники, включая исключительно редкий лишайник волосистый (Bryoria smithii), который встречается всего в двух местах в Великобритании. Любопытно, что многие из этих лишайников растут невероятно медленно и могут жить десятилетиями, а, возможно, и столетиями.

Согласно одной из теорий, лес Уистмана был излюбленным местом обитания друидов, он до сих пор окутан легендами о призраках и других сверхъестественных духах. Другая теория предполагает, что именно он вдохновил Дж. Р. Р. Толкина на создание Фангорнского леса и энтов. Впрочем, эта теория никогда не была подтверждена.

К сожалению, в последние годы лес Уистмана стал жертвой собственной красоты: с каждым годом его посещает все большее количество туристов и не все из них беспокоятся о сохранности леса. Еще одной существенной угрозой для леса Уистмана является изменение климата.

