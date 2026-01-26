Гоббіти могли топтати тут доріжки: ліс із "Володаря перснів" Толкіна дійсно існує (відео)

Ліс Вістмана широко відомий своїми викривленими дубами та похмурим туманом, а тому не дивно, що дехто вважає, начебто саме він став прототипом Лісу Фангорн, описаного в книгах Толкіна.

Ліс Вістмана здається фантастичним пейзажем із забутих часів — утім, багато в чому так воно і є. За словами дослідників, цей ліс є одним з останніх збережених фрагментів помірного тропічного лісу Великої Британії. Крім того, його часто називають прототипом лісу, описаного в романах Дж. Р. Р. Толкіна, пише IFLSscience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відомо, що ліс Вістмана розташований високо на Дартмурі в Девоні, на пагорбі на південному заході Англії, в межах досяжності атлантичних погодних систем, що приносять вологу вглиб країни. Ліс розташований на висоті від 380 до 410 метрів над рівнем моря, а прохолодне повітря і висока вологість створюють умови, необхідні для процвітання цієї тендітної екосистеми.

Відео дня

Зазначимо, що помірні тропічні ліси, також відомі як атлантичні або кельтські тропічні ліси, процвітають у місцях, де сходяться умови та помірні температури. Як правило, вони ростуть на великих висотах біля узбережжя, де зберігається висока вологість.

За словами дослідників, таке унікальне поєднання умов породжує туманний біом, де зелені мохи та лишайники вкривають кожне дерево і камінь, утворюючи живий гобелен, що підтримує рідкісних птахів і невловних ссавців.

Дослідження показують, що в лісі Вістмана переважають дуби черешчасті, а також у великій кількості трапляються ясени та буки, в меншій кількості — горобини, ліщини та падуба. Фундаментальною частиною цієї екосистеми є мохи та лишайники, включно з винятково рідкісним лишайником волосистим (Bryoria smithii), який трапляється лише у двох місцях у Великій Британії. Цікаво, що багато хто з цих лишайників ростуть неймовірно повільно і можуть жити десятиліттями, а, можливо, і століттями.

Згідно з однією з теорій, ліс Вістмана був улюбленим місцем проживання друїдів, він досі оповитий легендами про привидів та інших надприродних духів. Інша теорія припускає, що саме він надихнув Дж. Р. Р. Толкіна на створення Фангорнського лісу та ентів. Утім, ця теорія ніколи не була підтверджена.

На жаль, останніми роками ліс Вістмана став жертвою власної краси: з кожним роком його відвідує дедалі більша кількість туристів і не всі з них турбуються про збереження лісу. Ще однією суттєвою загрозою для лісу Вістмана є зміна клімату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що наука винайшла чарівний ліс: кожне дерево в ньому буде світитися зсередини.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, який вигляд мав найдавніший ліс на Землі.