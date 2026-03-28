Відпочити від новин і тривог: у чому суть дієвого японського методу "занурення в природу" (відео)

У США мережу та громадян захопив тренд незвичного типу цифрового детоксу, який передбачає буквальне "занурення в природу". Одна з керівниць групи ентузіастів розповідає, як слід правильно користуватися перевагами такого тренду.

У місті Ролі (Північна Кароліна, США) невелика група людей бере участь у практиці "занурення в природу". Це виглядає як спроба сповільненої взаємодії з довкіллям через дихання, дотик і спостереження, розкриває деталі незвичного методу AP.

Клер Джефферіс зізнається, що постійно намагається відпочити від інформаційного шуму та просто побути в природі. Тож вона дозволила собі невелике "занурення в природу".

"Коли я тут, це ніби захисна бульбашка навколо мене. Це дає відчуття безпеки", — каже жінка, яка працює директоркою з персоналу у дендрарії JC Raulston.

Заняття в неділю зранку проводила сертифікована спеціалістка з лісової терапії Шон Ремзі. Подзвонюючи маленьким латунним дзвіночком, вона зібрала близько десятка учасників для медитації, дихальних вправ і контакту з природою.

Відео дня

Дослідник транспортної безпеки Алан Мінц прийшов разом із другом. Він зізнається, що йому навіть довелося нагадати собі забути про свої турботи через новини та проблеми на вході.

"Важливо дозволяти собі бути в природному просторі — щоб розслабитися і легше взаємодіяти з іншими людьми. І просто зупинитися, щоб помітити красу. Це допомагає краще розуміти інших людей і культури", — визнає чоловік.

Пані Джефферіс також просила подругу, яка прийшла заради відпочинку, не говорити про новини, поки вони йшли під тихим колиханням листя. Вона додає, що для учасників це не просто прогулянка, а спосіб "відновити внутрішню рівновагу, що відгороджує від тривожних новин і повсякденного напруження".

Журналісти пишуть, що нинішня практика походить від японської традиції shinrin-yoku, яка вчить концентруватися на відчуттях — "на диханні, на кроках, на звуках". Це дозволяє поступово виходять із інформаційного перевантаження.

"Дехто свідомо "залишає новини на вході", щоб хоча б на кілька годин дозволити собі тишу. У цьому стані, за словами учасників, легше не лише заспокоїтися, а й відчути зв’язок із іншими: "зупинитися, щоб помітити красу" і винести це відчуття назад у соціальну взаємодію. Ключова ідея, яка проходить через досвід, — взаємопов’язаність: людина не ізольована від світу, а вплетена в нього так само, як рослини в екосистему, що "підтримує одне одного й не бере більше, ніж потрібно", — резюмують журналісти.

Наразі тренд поступово стає популярним серед людей з високим рівнем стресу та тривожності. Зокрема, порnал ScienceinSights вказує на низку переваг цієї практики — як для фізичного, так і ментального здоров'я.

"З того часу дедалі більше досліджень показують: перебування серед дерев спричиняє відчутні зміни — знижує рівень гормонів стресу, артеріальний тиск, покращує імунну функцію та настрій", — йдеться в тексті.

