Отец оставил дочь дома с собакой: увиденное на камере удивило его и сеть (видео)

В Китае местный житель поделился видео с необычным поведением собаки и дочери. Когда мужчина просмотрел запись камеры, то был поражен увиденным на карах перед своим приходом домой.

Сам китаец говорит, что если бы не увидел на видео "что произойдет дальше", то ни за что бы не поверил в это. Полный ролик с курьезом был выложен на одной из платформ Reddit.

Видео стало популярным на платформе и набрало более 15 тысяч реакций за сутки. На кадрах видно, как девочка смотрит телевизор, а ее четвероногий друг лежит возле тумбы с экраном.

Через мгновение собака поднимается и громко лает, а затем — кладет лапу на стол, как будто подает сигнал. Через мгновение ребенок быстро выключает телевизор и садится за стол, делая вид, что сидит за выполнением домашнего задания.

Когда отец семьи зашел в дом, то заметил привычную для себя картину — собака его встречала без проблем. В то же время дочь склонилась над задачей и дает, что выполняет уроки.

Відео дня

Известно, что ролик был снят в Китае, как предполагают пользователи сети. Точного места и времени съемки автор опубликованного ролика не сообщил.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи были поражены координацией ребенка и собаки, чтобы не "попасть в беду". Больше всего поддержки имели следующие реплики:

"Лучший друг человека";

"А собака оказывается умнее ребенка. Хотя что не сделаешь, чтобы защитить от проблем?";

"Командная работа выглядит идеально";

"Если бы не видеокамера, то отец ни за что бы их не раскрыл".

