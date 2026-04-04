Батько залишив доньку вдома з собакою: побачене на камері здивувало його та мережу (відео)

У Китаї місцевий мешканець поділився відео з незвичною поведінкою собаки та доньки. Коли чоловік переглянув запис камери, то був вражений побаченим на карах перед своїм приходом додому.

Сам китаєць говорить, що якби не побачив на відео "що станеться далі", то нізащо би не повірив у це. Повний ролик з курйозом було викладено на одній з платформ Reddit.

Відео стало популярним на платформі та набрало понад 15 тисяч реакцій за добу. На кадрах видно, як дівчинка дивиться телевізор, а її чотирилапий друг лежить біля тумби з екраном.

За мить собака підіймається та гучно лає, а потім — кладе лапу на стіл, наче подає сигнал. За мить дитина швидко вимикає телевізор і сідає за стіл, вдаючи, що сидить за виконанням домашнього завдання.

Коли батько сім'ї зайшов у помешкання, то помітив звичну для себе картину — собака його зустрічала без проблем. Водночас донька схилилася над завданням і дає, що виконує уроки.

Наразі відомо, що ролик було знято в Китаї, як припускають користувачі мережі. Точного місця та часу зйомки автор опублікованого ролика не повідомив.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, юзери були вражені координацією дитини та собаки, аби не "втрапити в халепу". Найбільше підтримки мали наступні репліки:

"Найкращий друг людини";

"А собака виявляється розумніше за дитину. Хоча що не зробиш, аби захистити від проблем?";

"Командна робота виглядає ідеально";

"Якби не відеокамера, то батько нізащо би їх не розкрив".

