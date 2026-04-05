В Кривом Роге кошка работает в местном супермаркете: имеет необычное полное имя и должность (видео)

В Кривом Роге местная кошка Соня уже более двух лет живет в одном из местных супермаркетов. Сейчас четвероногая пушистая имеет должность "представительницы мягких лапок" и стала знаменитостью для криворожан.

Персонал в шутку называет пушистую любимицу "Софией Владимировной", которая имеет необычную должность — "представительница мягких лапок". Об этом сообщает местный телеканал "Рудана".

По словам работников, кошка случайно оказалась вблизи супермаркета два года назад. За это время она стала неотъемлемой работницей заведения, получила короткое имя Соня, а со временем — стала местным талисманом.

"Она работает по графику: в девять делает обход зала, обед — по расписанию, а во время тревоги идет в укрытие. Обожает корм с кроликом и ряженку. Мы ее все любим, она даже стала нашим внештатным психологом", — говорит работница магазина Екатерина.

София Владимировна находится на своем рабочем месте Фото: ТРК Рудана

Кошку часто видят в торговом зале с охраной, где она ежедневно проводит обход территории, "проверяет" полки и охотно общается с посетителями. Ее часто фотографируют, дети берут на руки, а клиенты выходят из магазина с улыбкой.

"Весь персонал либо играет с ней, либо кормит, либо гладит. Она искренняя и дружелюбная, приносит много позитива. Для нас она как директор — делает обход, смотрит, что происходит. Мы стали для нее большой семьей, а она для нас — источником радости", — рассказывают в заведении, а местные добавляют, что София Владимировна стала местной звездой.

Ранее Фокус рассказывал о том, какой была реакция домашнего кота на уличных. Видео, на котором два кота с удивлением смотрят в окно, стало вирусным в TikTok, собрав более 91 тысячи просмотров.

Впоследствии стало известно о сюрпризе от бездомной кошки для женщины. Бездомная кошка стала настоящей звездой интернета после того, как принесла пятерых котят в дом женщины, которая ее кормила.