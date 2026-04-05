У Кривому Розі кішка працює в місцевому супермаркеті: має незвичне повне ім'я та посаду (відео)

У Кривому Розі місцева кішка Соня вже понад два роки живе в одному з місцевих супермаркетів. Наразі чотирилапа пухнаста має посаду "представниці м'яких лапок" і стала знаменитістю для криворіжців.

Персонал жартома називає пухнасту улюбленицю "Софією Володимирівною", яка має незвичну посаду — "представниця м'яких лапок". Про це повідомляє місцевий телеканал "Рудана".

За словами працівників, кішка випадково опинилася поблизу супермаркета два роки тому. За цей час вона стала невід'ємною працівницею закладу, отримала коротке ім'я Соня, а з часом — стала місцевим талісманом.

"Вона працює за графіком: о дев’ятій робить обхід залу, обід — за розкладом, а під час тривоги йде до укриття. Обожнює корм із кроликом і ряжанку. Ми її всі любимо, вона навіть стала нашим позаштатним психологом", — каже працівниця магазину Катерина.

Софія Володимирівна перебуває на своєму робочому місці

Кішку часто бачать в торгівельній залі з охороною, де вона щоденно проводить обхід території, "перевіряє" полиці та охоче спілкується з відвідувачами. Її часто фотографують, діти беруть на руки, а клієнти виходять із магазину з посмішкою.

"Весь персонал або грається з нею, або годує, або гладить. Вона щира й дружелюбна, приносить багато позитиву. Для нас вона як директор — робить обхід, дивиться, що відбувається. Ми стали для неї великою родиною, а вона для нас — джерелом радості", — розповідають в закладі, а місцеві додають, що Софія Володимирівна стала місцевою зіркою.

