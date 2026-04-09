"Кто ты такая?": две женщины устроили ожесточенную драку на поминках, выяснив, что были любовницами одного мужчины

Две женщины начали драться и кричать над гробом мужчины, когда осознали, что они обе при жизни были его любовницами. Во время драки они едва не опрокинули гроб.

Ссора вспыхнула на поминках, когда обе любовницы пришли, чтобы попрощаться с умершим, с которым они имели отношения. Это событие произошло в Веракрусе, что в Мексике, пишет издание The Sun.

Спор начался в момент, когда одна из женщин стала возле гроба и начала нежно прощаться с покойным.

"Любимый, я буду скучать по тебе...", — прошептала она, что стало катализатором.

Искренние слова прощания вызвали подозрения у еще одной гостьи на поминках, которая также оплакивала мужа. Она в порыве гнева резко встала и подбежала к сопернице, выкрикивая вопрос о том, кто она такая. Ситуация резко обострилась в момент, когда первая призналась, что имела романтические отношения с умершим.

The Sun

Женщины начали кричать друг на друга, толкаться, и едва не опрокинули гроб. Одна из них схватила букет лилии, который принесли покойнику, но другая вырвала цветы из ее рук. Крышка гроба во время толкотни сильно сдвинулась с места.

Другие гости, наблюдая за неожиданным зрелищем, сначала испытывали стыд за их действия. Затем женщин бросились разнимать.

Реакция людей

Видеоролик, на котором запечатлена драка на поминках, стал популярным в сети и вызвал волну эмоций от пользователей. В Instagram он за короткое время собрал более 150 тысяч просмотров и сотни комментариев.

"Они чуть не убили его снова", — заметил один из комментаторов.

Другая пользовательница добавила, что у умершего мало шансов попасть в "лучший мир": "Понятно, что умерший не попадет в рай!".

Некоторые упрекнули женщин за то, что так вести себя во время прощания с человеком — неуместно, и подобное вызывает печаль.

