"Хто ти така?": дві жінки влаштували запеклу бійку на поминках, з'ясувавши, що були коханками одного чоловіка

Дві жінки почали битися та кричати над труною чоловіка, коли усвідомили, що вони обидві за життя були його коханками. Під час бійки вони ледь не перекинули труну.

Сварка спалахнула на поминках, коли обидві коханки прийшли, щоб попрощатися з померлим, з яким вони мали стосунки. Ця подія сталася у Веракрусі, що у Мексиці, пише видання The Sun.

Суперечка почалася у момент, коли одна з жінок стала біля труни і почала ніжно прощатися з покійним.

"Коханий, я сумуватиму за тобою…", — прошепотіла вона, що стало каталізатором.

Щирі слова прощання викликали підозри у ще однієї гості на поминках, яка також оплакувала чоловіка. Вона у пориві гніву різко підвелася та підбігла до суперниці, викрикуючи питання про те, хто вона така. Ситуація різко загострилася у момент, коли перша зізналася, що мала романтичні стосунки з померлим.

The Sun

Жінки почали кричати одна на одну, штовхатися, і ледь не перекинули труну. Одна із них схопила букет лілії, що принесли покійнику, але інша вирвала квіти з її рук. Кришка труни під час штовханини сильно зрушила з місця.

Інші гості, спостерігаючи за несподіваним видовищем, спершу відчували сором за їхні дії. Потім жінок кинулися розбороняти.

Реакція людей

Відеоролик, на якому зафільмована бійка на поминках, став популярним у мережі і викликав хвилю емоцій від користувачів. В Instagram він за короткий час зібрав понад 150 тисяч переглядів і сотні коментарів.

"Вони мало не вбили його знову", — зауважив один із коментаторів.

Інша користувачка додала, що у померлого мало шансів потрапити у "кращий світ": "Зрозуміло, що померлий не потрапить до раю!".

Дехто дорікнув жінкам за те, що так поводитися під час прощання з людиною — недоречно, і подібне викликає сум.

Нагадаємо, 5 квітня у Reddit розповіли, як родина нареченого влаштувала скандал через костюми і гостей.

Також у березні видання Khaosod писало, як жінка придумала помститися чоловікові, який їй постійно зраджував.