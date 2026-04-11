"Что-то скрывает": странное поведение старшей сестры на развод младшей вызвало ссору (фото)

Жительница США разорвала отношения с собственной сестрой из-за ее чрезмерного желания помочь родственнице. Женщина признается, что сестринские советы и постоянные разговоры на эту тему заставили ее прекратить общение.

34-летняя американка говорит, что болезненно проходила через период развода, который длился более пяти месяцев. Об этом она рассказала в заметке в Reddit.

Сообщение женщины стало популярным на платформе — менее чем за сутки собрало более 6,2 тыс. реакций и более 600 комментариев. Женщина говорит, что со своим бывшим мужем Коулом была вместе шесть лет, а в браке — более трех.

"Причины развода — чисто личные, и я достаточно закрыта относительно деталей. Потому что это, честно говоря, очень больно, и я никому не обязана ничего объяснять", — признается героиня истории.

Она продолжает, что ее 38-летняя старшая сестра Бет в целом довольно хорошая женщина, но всегда имела привычку вмешиваться в жизнь и дела других людей. Когда героиня истории объявила родственникам о разводе, то именно старшая "плакала больше меня, и это уже тогда меня задело".

"С тех пор она звонит мне каждые несколько дней и задает вопросы, на которые я не хочу отвечать. Есть ли кто-то другой. Чья это вина — его или моя. Пробовали ли мы семейную терапию. Можем ли еще все наладить. Я постоянно говорю ей, что не хочу обсуждать детали, но она все равно давит, прикрываясь тем, что "хочет понять, чтобы правильно меня поддержать", — вспоминает американка.

Чрезмерная помощь старшей сестры превратилась в конфликт между родственницами Фото: Freepik

Началом конфликтной ситуации стало предложение Бет к сестре взять и написать бывшему. Несмотря на то, что она и Коул никогда тесно не общались, то идея старшей вызвала откровенное раздражение героини истории.

"Я спросила, зачем, а она ответила, что ей стало его жаль, потому что в соцсетях он выглядит одиноким, и ей кажется несправедливым, что вся наша семья просто от него отвернулась. Я сказала ей, что это серьезное нарушение границ. Она ответила, что не согласна, и что развод касается не только двух людей", — пишет автор сообщения.

Последней каплей стали слова Бет, что вроде бы младшая "делает ошибку", ей следует пожить пока отдельно от мужа перед разводом. Тогда 34-летняя американка не выдержала и решила положить конец надоедливым действиям родственницы.

"Это стало последней каплей. Я прямо сказала ей, что она не имеет права высказываться о моем браке или разводе, и что мне нужно, чтобы она прекратила это. Она очень притихла, а потом сказала, что я веду себя жестоко и отталкиваю единственного человека, который на самом деле хочет мне помочь это пережить. С тех пор мы не общались", — резюмирует американка.

Реакция соцсетей

Пользователи в сети удивлялись поведению старшей сестры и не могли понять причин такой "странной" опеки. Наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Странное поведение, должен сказать. Возможно, она что-то знает и не говорит, а может действительно переживает за тебя";

"Твоя сестра явно ищет поводы для сплетен, а не в попытке помочь тебе";

"Все правильно: надо держать границы и дистанцию, и поэтому здесь не было другого выхода";

"Кажется, у твоей сестры явно либо есть интерес к твоему бывшему, либо она что-то скрывает от тебя из чувства вины или обмана";

"Я даже не знаю, что тут думать. Очевидно, что Бет не говорит тебе о чем-то в отношении Коула. Однако такое нарушение границ — это уже слишком, поэтому твое решение поддерживаю!".

