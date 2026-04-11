"Щось приховує": дивна поведінка старшої сестри на розлучення молодшої спричинила сварку (фото)

Мешканка США розірвала стосунки з власною сестрою через її надмірне бажання допомогти родичці. Жінка зізнається, що сестрині поради та постійні розмови на цю тему змусили її припинити спілкування.

34-річна американка говорить, що болісно проходила через період розлучення, яке тривало понад п'ять місяців. Про це вона розповіла в дописі в Reddit.

Допис жінки став популярним на платформі — менш ніж за добу зібрав понад 6,2 тис. реакцій та понад 600 коментарів. Жінка говорить, що зі своїм колишнім чоловіком Коулом була разом шість років, а в шлюбі — понад три.

"Причини розлучення — чисто особисті, і я досить закрита щодо деталей. Бо це, чесно кажучи, дуже боляче, і я нікому не зобов’язана нічого пояснювати", — зізнається героїня історії.

Вона продовжує, що її 38-річна старша сестра Бет загалом доволі добра жінка, але завжди мала звичку втручатися в життя та справи інших людей. Коли героїня історії оголосила родичам про розлучення, то саме старша "плакала більше за мене, і це вже тоді мене зачепило".

Відео дня

"Відтоді вона телефонує мені кожні кілька днів і ставить запитання, на які я не хочу відповідати. Чи є хтось інший. Чия це провина — його чи моя. Чи пробували ми сімейну терапію. Чи можемо ще все налагодити. Я постійно кажу їй, що не хочу обговорювати деталі, але вона все одно тисне, прикриваючись тим, що "хоче зрозуміти, щоб правильно мене підтримати", — згадує американка.

Надмірна допомога старшої сестри перетворилася на конфлікт між родичками Фото: Freepik

Початком конфліктної ситуації стала пропозиція Бет до сестри взяти та написати колишньому. Попри те, що вона та Коул ніколи тісно не спілкувалися, то ідея старшої викликала відверте роздратування героїні історії.

"Я запитала, навіщо, а вона відповіла, що їй стало його шкода, бо в соцмережах він виглядає самотнім, і їй здається несправедливим, що вся наша родина просто від нього відвернулася. Я сказала їй, що це серйозне порушення меж. Вона відповіла, що не згодна, і що розлучення стосується не лише двох людей", — пише авторка допису.

Останньою краплею стали слова Бет, що начебто молодша "робить помилку", їй слід пожити поки окремо від чоловіка перед розлученням. Тоді 34-річна американка не витримала та вирішила покласти край надокучливим діям родички.

"Це стало останньою краплею. Я прямо сказала їй, що вона не має права висловлюватися щодо мого шлюбу чи розлучення, і що мені потрібно, щоб вона припинила це. Вона дуже притихла, а потім сказала, що я поводжуся жорстоко і відштовхую єдину людину, яка насправді хоче мені допомогти це пережити. З того часу ми не спілкувалися", — резюмує американка.

Реакція соцмереж

Користувачі в мережі дивувалися поведінці старшої сестри та не могли зрозуміти причин такої "дивної" опіки. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Дивна поведінка, маю сказати. Можливо, вона щось знає і не каже, а може справді переживає за тебе";

"Твоя сестра явно шукає приводи до пліток, а не в намаганні допомогти тобі";

"Все правильно: треба тримати межі та дистанцію, і тому тут не було інакшого виходу";

"Здається, у твоєї сестри явно або є інтерес до твого колишнього, або вона щось приховує від тебе з почуття провини чи обману";

"Я навіть не знаю, що тут думати. Очевидно, що Бет не говорить тобі про щось щодо Коула. Однак таке порушення кордонів — це вже занадто, тому твоє рішення підтримую!".

