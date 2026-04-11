Мужчина уволился с работы, а его "незабываемый" последний день покорил интернет (видео)

Житель Лондона Мэти Берен решил оригинально завершить свое сотрудничество, которому отдал значительную часть жизни. Последний рабочий день мужчина довершил невероятным перфоменсом, который стал интернет-мемом.

Нетипичное прощание графического дизайнера с работы завирусилось из-за использования интересного приема видео и аудиоконтента. Свое "выступление" мужчина выложил в Instagram и TikTok.

Ролик Мэтти стал вирусным — за неделю набрал более 9 млн просмотров на его страницах. На кадрах видно, как он устраивает полноценное выступление прямо на работе, сочетая театральные жесты с точным липсинком под песню The Winner Takes It All шведской группы ABBA.

Особенность номера — это взаимодействие с самим собой. На экране телевизора рядом транслируется заранее записанное видео, с которым он "общается" во время выступления.

Відео дня

"Мой самый гордый момент...Увольняюсь с работы с липсинком под ABBA", — подписал свою работу лондонец.

В то же время эксперты говорят, что увольнение ассоциируется со сдержанными прощаниями или тихим уходом, но этот случай демонстрирует более игровой подход. Но они советуют придерживаться более сдержанного тона при увольнении.

"Не увольняйтесь в порыве эмоций — ведите себя как взрослые", — отмечает руководство DaedTech, которое цитирует издание Newsweek.

Реакция соцсетей

В комментариях к видео, пользователи делились восторгом и шутками от перформанса художника. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Незабываемо... именно таким ты и есть;

"Я уверен, что коллегам было очень грустно, что ты уходишь";

"Ты что, уволился, чтобы поехать в тур?";

"Когда ты увольняешься с работы, то надо это сделать раз и правильно!".

