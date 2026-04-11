Чоловік звільнився з роботи, а його "незабутній" останній день підкорив інтернет (відео)

Мешканець Лондона Меті Берен вирішив оригінально завершити свою співпрацю, якій віддав значну частину життя. Останній робочий день чоловік довершив неймовірним перфоменсом, який став інтернет-мемом.

Нетипове прощання графічного дизайнера з роботи завірусилося через використання цікавого прийому відео та аудіоконтенту. Свій "виступ" чоловік виклав у Instagram і TikTok.

Ролик Меті став вірусним — за тиждень набрав понад 9 млн переглядів на його сторінках. На кадрах видно, як він влаштовує повноцінний виступ просто на роботі, поєднуючи театральні жести з точним ліпсінком під пісню The Winner Takes It All шведського гурту ABBA.

Особливість номера — це взаємодія з самим собою. На екрані телевізора поруч транслюється заздалегідь записане відео, з яким він "спілкується" під час виступу.

"Мій найгордіший момент…Звільняюся з роботи з ліпсінком під ABBA", — підписав свою роботу лондонець.

Водночас експерти кажуть, що звільнення асоціюється зі стриманими прощаннями або тихим відходом, але цей випадок демонструє більш ігровий підхід. Але вони радять дотримуватися більш стриманого тону при звільненні.

"Не звільняйтеся в пориві емоцій — поводьтеся як дорослі", — зазначає посібник DaedTech, якого цитує видання Newsweek.

Реакція соцмереж

У коментарях до відео, користувачі ділилися захопленням і жартами від перформансу митця. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Незабутньо… саме таким ти і є;

"Я впевнений, що колегам було дуже сумно, що ти йдеш";

"Ти що, звільнився, щоб поїхати в тур?";

"Коли ти звільняєшся з роботи, то треба це зробити раз і правильно!".

