Смелый охранник с крыльями: гусь не пустил курьера на ферму (видео)

В американском городе Фридом (штат Мэн) камера на местной ферме зафиксировала, как гусь по кличке "Папа" начал "оборонять" ферму от курьера с посылкой. Впоследствии владельцы заведения публично прокомментировала курьезный инцидент.

Оказалось, что представитель компаниии UPS привез посылку на ферму First Light Farmstead, но тот так и не смог этого сделать из-за гуся с именем "Папа". Ролик с "атакой" пернатого разместил развлекательный портал ViralHog в Youtube.

Ролик стал популярным и набрал в целом более 60 тыс. просмотров. На кадрах видно, как мужчина в форме UPS привез пакет на ферму и пытался его передать владельцам, однако через мгновение произошло неожиданное.

Курьер увидел, что в его сторону бежит большой гусь и прогоняет мужчину. Тот быстро вернулся к машине и закрыл дверь, а когда пернатый отошел подальше, то работник доставки положил пакет на землю и вернулся к машине.

Впоследствии представители фермы First Light Farmstead, которые записали на видео этот курьез, извинились перед курьером за неприятный инцидент. Они отмечают, что должны мужчине еще "сухие штаны" из-за курьеза.

Гусь прогнал курьера с фермы Фото: Скриншот

"Папа очень серьезно относится к своей самоназначенной роли главы отдела безопасности фермерских хозяйств. Под "безопасностью" мы имеем в виду, что он будет "бежать" на вас, как свирепый пернатый велоцираптор с пухлыми ногами, потом резко остановится, когда ему на расстоянии ноги-две, и тут же отступит, чтобы рассказать своим дамам, как он точно защищает", — с иронией написали представители фермы.

Они добавляют, что он никогда "не контактировал с человеком" и вероятно не понял всей ситуации. Фермеры поблагодарили мужчину за смелость и выдержку в отношении действий "Папы"

"Спасибо, что смело встретились с нашим чрезвычайно драматическим "гусем-охранником". Мы ценим вас больше, чем он ценит себя", — резюмировали работники фермы.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи не сдерживали смеха от курьеза на видео. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Хохочу под увиденного как дурак!";

"Ты проиграл этот бой, курьер! Убирайся отсюда!";

"Могу представить, что мужик почувствовал, когда на тебя пере такой бешеной и сумасбродной птицей";

"Гусь у себя дома, а что курьер то забыл здесь?";

"Просто замечательное видео дня. И да: гуси никогда просто не гонят кого-то, так что подумал, что на его территорию зашел неизвестный. Вот и прогнал".

