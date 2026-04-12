Сміливий охоронець із крилами: гусак не пустив кур'єра на ферму (відео)

В американському місті Фрідом (штат Мен) камера на місцевій фермі зафіксувала, як гусак з кличкою "Тато" почав "обороняти" ферму від кур'єра з посилкою. Згодом власники закладу публічно прокоментувала курйозний інцидент.

Виявилося, що представник компаніїї UPS привіз посилку на ферму First Light Farmstead, але той так і не зміг цього зробити через гусака з іменем "Тато". Ролик з "атакою" пернатого розмістив розважальний портал ViralHog в Youtube.

Ролик став популярним і набрав загалом понад 60 тис. переглядів. На кадрах видно, як чоловік у формі UPS привіз пакунок на ферму та намагався його передати власникам, однак за мить сталося неочікуване.

Кур'єр побачив, що в його сторону біжить великий гусак і проганяє чоловіка. Той швидко повернувся до машини та зачинив двері, а коли пернатий відійшов подалі, то працівник доставки поклав пакунок на землю і повернувся до машини.

Відео дня

Згодом представники ферми First Light Farmstead, які записали на відео цей курйоз, вибачилися перед кур'єром за неприємний інцидент. Вони наголошують, що винні чоловіку ще "сухі штани" через курйоз.

Гусак прогнав кур'єра з ферми

"Папа дуже серйозно ставиться до своєї самопризначеної ролі голови відділу безпеки фермерських господарств. Під "безпекою" ми маємо на увазі, що він буде "бігти" на вас, як лютий пернатий велоцираптор з пухкими ногами, потім різко зупиниться, коли йому на відстані ноги-дві, і одразу відступить, щоб розповісти своїм дамам, як він точно захищає", — з іронією написали представники ферми.

Вони додають, що він ніколи "не контактував з людиною" і певно не зрозумів усієї ситуації. Фермери подякували чоловіку за сміливість та витримку щодо дій "Тата"

"Дякуємо, що сміливо зустрілися з нашим надзвичайно драматичним "гусаком-охоронцем". Ми цінуємо вас більше, ніж він цінує себе", — резюмували працівники ферми.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролику, користувачі не стримували сміху від курйозу на відео. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Регочу під побаченого як дурний!";

"Ти програв цей бій, кур'єре! Забирайся звідси!";

"Можу уявити, що мужик відчув, коли на тебе пере такий скажений і навіжений птах";

"Гусак у себе вдома, а що кур'єр то забув тут?";

"Просто чудове відео дня. І так: гусаки ніколи просто не женуть когось, так що подумав, що на його територію зайшов невідомий. От і прогнав".

