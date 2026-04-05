Чоловік хотів впіймати мишу, та гризун вирішив інакше: що сталося (відео)

Мешканцю США настільки надокучила маленька миша, що він вирішив поставити традиційну пастку на неї. Дружина чоловіка зафільмувала неочікуваний поворот подій, як гризун показав, хто насправді у цьому домі хазяїн.

Американка показала короткий ролик, де гризун спокійно перехитрив її чоловіка і просто забрав мишоловку з собою. Відео з курйозним епізодом було розміщено на порталі Amazing Top 5 в Youtube.

Ролик був також розміщений на других платформах і сукупно набрав понад 100 тис. переглядів. На кадрах видно, як невелика миша опиняється в фокусі камери та дивиться на мишоловку.

"Коли твій чоловік намагається впіймати мишу", — підписала це відео жінка.

Далі стається неочікуване: тварина різко підбігає до мишоловки, а потім — хапає її та швидко тікає з місця події. Весь епізод тримав на відео майже 10 секунд під вступний трек до франшизи "Місія неможлива".

Наразі точно відомо, що місце зйомки ролика були США. Точної дати авторка ролика не повідомляє, як і власники розважального каналу.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі з гумором відреагували на побачений епізод. Найбільше схвалення отримали наступні репліки:

"Виніс малий усю здобич";

"Том і Джеррі в реальності";

"Просто жесть який пруткий";

"Одинадцять друзів Оушена!";

"Ну і хто тут на кого полює, а?".

