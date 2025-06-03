Нечувана наглість: жінка спіймала на "гарячому" мишу, яка пила в неї вдома (відео)
Мама-домогосподарка Морган з США побачила, що миша в її будинку почала поводитися як домашня тварина — п'є з миски собаки, вільно пересувається по дому і зовсім не боїться людей.
На відео, яке зібрало понад 2,7 мільйона переглядів, показано момент, коли господиня "застає" мишу за питтям води з миски свого собаки.
"Я провела попередні три тижні, намагаючись зловити цього гризуна. Тепер складається враження, що миша відчуває себе нашим домашнім улюбленцем", — розповіла Морган в описі до відео й пожартувала, що виставить їй рахунок за оренду.
Коментарі глядачів
Користувачам TikTok сподобалась ідея залишити мишу як домашнього улюбленця.
- "Це насправді так мило. Ви повинні залишити її собі", — написав один з коментаторів;
- Інший додав: "Вітаю, тепер у тебе є домашня миша";
- "Нечувана наглість", — додав наступний.
Несподівано на захист гризуна стали представники організації PETA: "Це маленьке мишеня справді відчуло себе як вдома. Вони неймовірно розумні — навіть можуть запам'ятовувати свої імена! Якщо ви не готові завести постійного сусіда по кімнаті, використовуйте живі пастки й перевіряйте їх щогодини".
Морган відповіла на цей коментар, повідомивши про вирішення ситуації: "Ми нарешті змогли зловити мишу і випустили її на вулицю".
Миші небезпечні
До речі, експерти American Pest Control Inc. попереджають про ризики розведення мишей вдома. "Навіть кілька гризунів можуть створити серйозні проблеми. Їм потрібно лише 5-8 тижнів для досягнення репродуктивної зрілості", — пояснюють фахівці.
За їхніми словами, у самки може бути 5-10 приплодів на рік по 6-8 мишенят у кожному: "Однієї миші достатньо, щоб зрозуміти масштаб майбутньої проблеми".
На щастя, після вилову цієї миші Морган більше не помічала паразитів у своєму будинку.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Літак компанії Scandinavian Airlines, котрий летів до Іспанії, був змушений здійснити екстрену посадку після несподіваного інциденту на борту. Коли одна з пасажирок відкрила свою порцію їжі, з упаковки раптово вистрибнула миша й почала носитися по салону.
- А от під час рейсу Spirit Airlines з Далласа до Лос-Анджелеса (США) пасажири були приголомшені, коли помітили незвичайного "пасажира". Один із туристів зауважив на освітлювальній панелі літака Airbus A320 маленькі кігті та хвіст — на борту виявився гризун.
Крім того, кішка принесла в будинок хазяйки мишу: ніхто й подумати не міг, що за цим стоїть ціла історія.