Нечувана наглість: жінка спіймала на "гарячому" мишу, яка пила в неї вдома (відео)

Мама-домогосподарка Морган з США побачила, що миша в її будинку почала поводитися як домашня тварина — п'є з миски собаки, вільно пересувається по дому і зовсім не боїться людей.

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На відео, яке зібрало понад 2,7 мільйона переглядів, показано момент, коли господиня "застає" мишу за питтям води з миски свого собаки.

"Я провела попередні три тижні, намагаючись зловити цього гризуна. Тепер складається враження, що миша відчуває себе нашим домашнім улюбленцем", — розповіла Морган в описі до відео й пожартувала, що виставить їй рахунок за оренду.

Коментарі глядачів

Користувачам TikTok сподобалась ідея залишити мишу як домашнього улюбленця.

"Це насправді так мило. Ви повинні залишити її собі", — написав один з коментаторів;

Інший додав: "Вітаю, тепер у тебе є домашня миша";

"Нечувана наглість", — додав наступний.

Несподівано на захист гризуна стали представники організації PETA: "Це маленьке мишеня справді відчуло себе як вдома. Вони неймовірно розумні — навіть можуть запам'ятовувати свої імена! Якщо ви не готові завести постійного сусіда по кімнаті, використовуйте живі пастки й перевіряйте їх щогодини".

Морган відповіла на цей коментар, повідомивши про вирішення ситуації: "Ми нарешті змогли зловити мишу і випустили її на вулицю".

Миші небезпечні

До речі, експерти American Pest Control Inc. попереджають про ризики розведення мишей вдома. "Навіть кілька гризунів можуть створити серйозні проблеми. Їм потрібно лише 5-8 тижнів для досягнення репродуктивної зрілості", — пояснюють фахівці.

За їхніми словами, у самки може бути 5-10 приплодів на рік по 6-8 мишенят у кожному: "Однієї миші достатньо, щоб зрозуміти масштаб майбутньої проблеми".

На щастя, після вилову цієї миші Морган більше не помічала паразитів у своєму будинку.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Літак компанії Scandinavian Airlines, котрий летів до Іспанії, був змушений здійснити екстрену посадку після несподіваного інциденту на борту. Коли одна з пасажирок відкрила свою порцію їжі, з упаковки раптово вистрибнула миша й почала носитися по салону.

А от під час рейсу Spirit Airlines з Далласа до Лос-Анджелеса (США) пасажири були приголомшені, коли помітили незвичайного "пасажира". Один із туристів зауважив на освітлювальній панелі літака Airbus A320 маленькі кігті та хвіст — на борту виявився гризун.

Крім того, кішка принесла в будинок хазяйки мишу: ніхто й подумати не міг, що за цим стоїть ціла історія.