Неслыханная наглость: женщина поймала на "горячем" мышь, которая пила у нее дома (видео)

Мама-домохозяйка Морган из США увидела, что мышь в ее доме начала вести себя как домашнее животное — пьет из миски собаки, свободно передвигается по дому и совсем не боится людей.

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На видео, которое собрало более 2,7 миллиона просмотров, показан момент, когда хозяйка "застает" мышь за питьем воды из миски своей собаки.

"Я провела предыдущие три недели, пытаясь поймать этого грызуна. Теперь складывается впечатление, что мышь чувствует себя нашим домашним любимцем", — рассказала Морган в описании к видео и пошутила, что выставит ей счет за аренду.

Комментарии зрителей

Пользователям TikTok понравилась идея оставить мышь как домашнего любимца.

"Это на самом деле так мило. Вы должны оставить ее себе", — написал один из комментаторов;

Другой добавил: "Поздравляю, теперь у тебя есть домашняя мышь";

"Неслыханная наглость", — добавил следующий.

Неожиданно на защиту грызуна стали представители организации PETA: "Этот маленький мышонок действительно почувствовал себя как дома. Они невероятно умны — даже могут запоминать свои имена! Если вы не готовы завести постоянного соседа по комнате, используйте живые ловушки и проверяйте их каждый час".

Морган ответила на этот комментарий, сообщив о разрешении ситуации: "Мы наконец смогли поймать мышь и выпустили ее на улицу".

Мыши опасны

Кстати, эксперты American Pest Control Inc. предупреждают о рисках разведения мышей дома. "Даже несколько грызунов могут создать серьезные проблемы. Им нужно всего 5-8 недель для достижения репродуктивной зрелости", — объясняют специалисты.

По их словам, у самки может быть 5-10 приплодов в год по 6-8 мышат в каждом: "Одной мыши достаточно, чтобы понять масштаб будущей проблемы".

К счастью, после отлова этой мыши Морган больше не замечала паразитов в своем доме.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Самолет компании Scandinavian Airlines, летевший в Испанию, был вынужден совершить экстренную посадку после неожиданного инцидента на борту. Когда одна из пассажирок открыла свою порцию еды, из упаковки внезапно выпрыгнула мышь и начала носиться по салону.

А вот во время рейса Spirit Airlines из Далласа в Лос-Анджелес (США) пассажиры были ошеломлены, когда заметили необычного "пассажира". Один из туристов заметил на осветительной панели самолета Airbus A320 маленькие когти и хвост — на борту оказался грызун.

Кроме того, кошка принесла в дом хозяйки мышь: никто и подумать не мог, что за этим стоит целая история.