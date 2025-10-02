Лише 15 см завдовжки, але виє як вовк: названо єдину мишу у світі, яка виє на Місяць

Фольклор стверджує, що на Місяць виють лише перевертні, проте тепер учені виявили тварину, яка діє за тим самим принципом. Йдеться про єдину на планеті мишу, яка, як відомо, виє на Місяць.

Коникові хом'яки — мініатюрні тварини, що володіють неймовірно сильним голосом. Науці відомо три види, які є близькими родичами оленячих мишей: північний кониковий хом'ячок (Onychomys leucogaster), південний кониковий хом'ячок (O. torridus) і кониковий хом'ячок Мірнса (O. arenicola), пише IFLScience.

Відомо, що південний кониковий хом'ячок мешкає на півночі Мексики й південному заході США, включно з пустелею Сонора. Довжина цих тварин від кінчика носа до хвоста становить всього приблизно 15 сантиметрів, а вага — лише від 20 до 50 грамів. Ще більш цікаво те, що ці крихітні тварини, як вважають вчені, мають дуже сильний голос і виють на Місяць.

Попри крихітні розміри, ці гризуни є висококласними м'ясоїдними та ненажерливими хижаками, нападаючи майже на все, що менше за них самих. Спостереження показують, що гризуни здатні харчуватися і рослинною їжею, проте більшу частину раціону тварин все ж таки становлять коники, скорпіони та членистоногі.

Латинська назва виду Onychomys, що в перекладі означає "пазуриста миша", оскільки лапи й навіть нігті тварин пристосовані для утримання слизької здобичі, яка чинить опір. Порівняно з оленячими мишами, коникові хом'ячки мають потужніший укус, який дає їм змогу вбивати здобич.

Зазначимо, що в пустелі Сонора мешкає більше отруйних істот, ніж деінде ще в США. Одним із таких видів є аризонський деревний скорпіон, який неймовірно отруйний і може бути смертельним навіть для людини. Однак коникова миша здатна вижити — тварини використовують метод, що блокує больовий сигнал у мозку під час потрапляння отрути в організм, використовуючи натрієві канали.

Коникові миші також відомі тим, що виють на Місяць. Дослідники виявили, що самці та самки встають на задні лапи, задирають носи й видають дуже високий звук у діапазоні 9–14 Герц, який можна почути на відстані 100 метрів. Часто виття передує вбивству, і, хоча його функція достеменно невідома, вважається, що це спосіб для миші позначити свою територію.

У 2017 році вчені виявили, що коникові миші видають два типи вокалізацій:

класичний свистячий механізм, який використовують й інші гризуни;

унікальна вібрація тканин, що викликається потоком повітря, як у людей і вовків.

