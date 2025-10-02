Всего 15 см в длину, но воет как волк: названа единственная мышь в мире, которая воет на Луну

Фольклор утверждает, что на Луну воют только оборотни, однако теперь ученые обнаружили животное, которое действует по тому же принципу. Речь идет о единственной на планете мыши, которая, как известно, воет на Луну.

Related video

Кузнечиковые хомяки – миниатюрные животные, обладающие невероятно сильным голосом. Науке известно три вида, которые являются близкими родственниками оленьих мышей: северный кузнечиковый хомячок (Onychomys leucogaster), южный кузнечиковый хомячок (O. torridus) и кузнечиковый хомячок Мирнса (O. arenicola), пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Известно, что южный кузнечиковый хомячок обитает на севере Мексики и юго-западе США, включая пустыню Сонора. Длина этих животных от кончика носа до хвоста составляет всего около 15 сантиметров, а вес – лишь от 20 до 50 граммов. Еще более любопытно то, что эти крохотные животные, как считают ученые, обладают очень сильным голосом и воют на Луну.

Несмотря на крошечные размеры, эти грызуны являются высококлассными плотоядными и прожорливыми хищниками, нападая почти на все, что меньше их самих. Наблюдения показывают, что грызуны способны питаться и растительной пищей, однако большую часть рациона животных все же составляют кузнечики, скорпионы и членистоногие.

Латинское название вида Onychomys, что в переводе означает "когтистая мышь", поскольку лапы и даже ногти животных приспособлены для удержания скользкой, сопротивляющейся добычи. В сравнении с оленьими мышами, кузнечиковые хомячки обладают более мощным укусом, позволяющим им убивать добычу.

Отметим, что в пустыне Сонора обитает больше ядовитых существ, чем где-либо еще в США. Одним из таких видов является аризонский древесный скорпион, который невероятно ядовит и может быть смертельным даже для человека. Однако кузнечиковая мышь способна выжить – животные используют метод, блокирующий болевой сигнал в мозге при попадании яда в организм, используя натриевые каналы.

Кузнечиковые мыши также известны тем, что воют на Луну. Исследователи обнаружили, что самцы и самки встают на задние лапы, задирают носы и издают очень высокий звук в диапазоне 9-14 Герц, который можно услышать на расстоянии 100 метров. Часто вой предшествует убийству, и, хотя его функция точно не известна, считается, что это способ для мыши пометить свою территорию.

В 2017 году ученые обнаружили, что кузнечиковые мыши издают два типа вокализаций:

классический свистящий механизм, используемый и другими грызунами;

уникальная вибрация тканей, вызываемая потоком воздуха, как у людей и волков.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые поняли, что заставляло мышей карабкаться на высоту в 6,7 км.

Ранее Фокус писал о том, что планета встречает первых в истории детенышей мышей из космоса.