Мужчина хотел поймать мышь, но грызун решил иначе: что произошло (видео)
Жителю США настолько надоела маленькая мышь, что он решил поставить традиционную ловушку на нее. Жена мужчины сняла неожиданный поворот событий, как грызун показал, кто на самом деле в этом доме хозяин.
Американка показала короткий ролик, где грызун спокойно перехитрил ее мужа и просто забрал мышеловку с собой. Видео с курьезным эпизодом было размещено на портале Amazing Top 5 в Youtube.
Ролик был также размещен на других платформах и совокупно набрал более 100 тыс. просмотров. На кадрах видно, как небольшая мышь оказывается в фокусе камеры и смотрит на мышеловку.
"Когда твой муж пытается поймать мышь", — подписала это видео женщина.
Далее происходит неожиданное: животное резко подбегает к мышеловке, а затем — хватает ее и быстро убегает с места происшествия. Весь эпизод держал на видео почти 10 секунд под вступительный трек к франшизе "Миссия невозможна".
Сейчас точно известно, что место съемки ролика были США. Точной даты автор ролика не сообщает, как и владельцы развлекательного канала.
Реакция соцсетей
В комментариях к популярному ролику, пользователи с юмором отреагировали на увиденный эпизод. Больше всего одобрения получили следующие реплики:
- "Малыш вынес всю добычу";
- "Том и Джерри в реальности";
- "Просто жесть какой упругий";
- "Одиннадцать друзей Оушена!";
- "Ну и кто тут на кого охотится, а?".
