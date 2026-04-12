Юноша опростоволосился и стал интернет-мемом: все из-за собственных "плохих манер" (видео)

В США юноша выбежал босиком на улицу и пытался передать что-то отцу. Через мгновение его мама подала ему тапочки, чтобы тот обулся, но дальше произошло непредсказуемое.

Молодой человек подумал, что переданные тапочки от мамы надо отдать отцу, поэтому швырнул их в сторону машины. Видео с курьезным моментом было обнародовано в Reddit.

Ролик стал вирусным — набрал более 30 тыс. реакций и сотни комментариев. На кадрах видно, как молодой человек выскакивает во двор босиком, после чего его мама дает ему тапочки и просит обуться.

Вместо этого он берет тапочки в руки и бросает в сторону машины, где находится отец. Через мгновение оказывается, что юноша совершенно неправильно понял собственную мать — тапочки надо было обуть именно ему, а не передавать отцу.

Когда через мгновение молодой человек понял из объяснения мамы, что переданная обувь была именно для него, на его лице можно увидеть реакцию удивления. Он понимает, что совсем не понял, что тапочки были для него.

Известно, что ролик был снят прошлой осенью в США. Точная дата и локация остаются неизвестными, автор публикации дополнительных деталей не сообщил.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи не сдерживались от смеха и мемного выражения лица юноши. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Ну это было разумно: тапочки быстрее долетят куда надо, чем их надо нести";

"Его выражение лица — это просто мем. Хохочу";

"Надень их на себя" и его реакция... это просто LOL";

"Видно хорошего питчера в бейсболе, попал в машину с первого броска".

