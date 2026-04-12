Юнак пошився в дурні та став інтернет-мемом: все через власні "погані манери" (відео)

У США юнак вибіг босоніж на вулицю та намагався передати щось батькові. За мить його мама подала йому капці, аби той взувся, але далі сталося непередбачуване.

Молодик подумав, що передані капці від мами треба віддати батькові, тому жбурнув їх у бік машини. Відео з курйозним моментом було оприлюднено в Reddit.

Ролик став вірусним — набрав понад 30 тис. реакцій та сотні коментарів. На кадрах видно, як молодик вискакує на подвір'я босоніж, після чого його мама дає йому капці та просить взутися.

Натомість він бере капці в руки та кидає в бік машини, де перебуває батько. За мить виявляється, що юнак геть неправильно зрозумів власну матір — капці треба було взути саме йому, а не передавати батькові.

Коли за мить молодик зрозумів з пояснення мами, що передане взуття було саме для нього, на його обличчі можна побачити реакцію здивування. Він розуміє, що зовсім не второпав, що капці були для нього.

Наразі відомо, що ролик було знято минулої осені в США. Точна дата та локація залишаються невідомими, автор публікації додаткових деталей не повідомив.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, користувачі не стримувалися від сміху та мемного виразу обличчя юнака. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Ну це було розумно: капці швидше долетять куди треба, ніж їх треба нести";

"Його вираз обличчя — це просто мем. Регочу";

"Вдягни їх на себе" і його реакція… це просто LOL";

"Видно гарного пітчера в бейсболі, влучив у машину з першого кидка".

