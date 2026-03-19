35-річна жінка всюди ходить босоніж: як це змінило її життя (фото)

Коли Бріттані Балінскі збирається вийти у світ, вона ретельно підбирає образ — аксесуари, макіяж, одяг. Єдине, чого у цьому образі ніколи не буде, — це взуття.

35-річна мешканка Північного Уорікширу, Велика Британія, не надягає взуття вже все своє свідоме життя. Вона переконана: туфлі — це соціальний конструкт, а не базова потреба. Її чоловік погоджується і теж давно перейшов на режим "босоніж". Четверо їхніх дітей, яким 9, 7, 5 і 3 роки відповідно, також давно відмовились від взуття, пише The Sun.

Життя без взуття

Родина Балінскі гуляє лісом, заходить у магазини та їздить у громадському транспорті — все це без взуття. Люди довкола нерідко дивляться з подивом, але Бріттані давно звикла до таких поглядів.

"Людина народжується без взуття. Ми всі починаємо босоніж. Форма більшості черевиків не має нічого спільного з формою справжньої стопи. Чому ми взагалі їх носимо?" — каже вона.

Фото: SWNS

На її думку, взуття впливає на поставу і ходу, стискає пальці та поступово деформує стопу. Вона також звертає увагу на те, що підошви повністю блокують відчуття від контакту стопи з землею, яке задіює тисячі нервових закінчень.

Діти також ходять босоніж

Щодо дітей, то Бріттані впевнена, що малечу не треба вмовляти ходити без взуття: вони самі до цього тяжіють. "Стільки дітей не хочуть взувати черевики — і це не примха. Вони через руки й ноги пізнають світ. Взуття просто заважає цьому процесу".

Закиди про бруд Бріттані відкидає одразу: "Я мию ноги набагато частіше, ніж більшість людей миє взуття. Влітку всі ходять у сандалях, де видно майже всю підошву стопи — і нікого це не бентежить. То в чому різниця?".

Якщо взуття і з'являється в її житті — то виключно "barefoot shoes": максимально плоскі моделі, що відтворюють природну форму стопи і зберігають тактильний контакт із поверхнею.

"Взуття — це аксесуар як сумочка або намисто. Просто комусь потрібна впевненість у собі, щоб ходити без нього", — підсумовує Бріттані.

