35-летняя женщина везде ходит босиком: как это изменило ее жизнь (фото)

Когда Бриттани Балински собирается выйти в свет, она тщательно подбирает образ — аксессуары, макияж, одежду. Единственное, чего в этом образе никогда не будет, — это обувь.

35-летняя жительница Северного Уорикшира, Великобритания, не надевает обувь уже всю свою сознательную жизнь. Она убеждена: туфли — это социальный конструкт, а не базовая потребность. Ее муж соглашается и тоже давно перешел на режим "босиком". Четверо их детей, которым 9, 7, 5 и 3 года соответственно, также давно отказались от обуви, пишет The Sun.

Жизнь без обуви

Семья Балински гуляет по лесу, заходит в магазины и ездит в общественном транспорте — все это без обуви. Люди вокруг нередко смотрят с удивлением, но Бриттани давно привыкла к таким взглядам.

"Человек рождается без обуви. Мы все начинаем босиком. Форма большинства ботинок не имеет ничего общего с формой настоящей стопы. Почему мы вообще их носим?" — говорит она.

Відео дня

Фото: SWNS

По ее мнению, обувь влияет на осанку и походку, сжимает пальцы и постепенно деформирует стопу. Она также обращает внимание на то, что подошвы полностью блокируют ощущение от контакта стопы с землей, которое задействует тысячи нервных окончаний.

Дети также ходят босиком

Что касается детей, то Бриттани уверена, что малышей не надо уговаривать ходить без обуви: они сами к этому тяготеют. "Столько детей не хотят обувать ботинки — и это не прихоть. Они через руки и ноги познают мир. Обувь просто мешает этому процессу".

Упреки о грязи Бриттани отвергает сразу: "Я мою ноги гораздо чаще, чем большинство людей моет обувь. Летом все ходят в сандалиях, где видно почти всю подошву стопы — и никого это не смущает. Так в чем разница?".

Если обувь и появляется в ее жизни — то исключительно "barefoot shoes": максимально плоские модели, воспроизводящие естественную форму стопы и сохраняющие тактильный контакт с поверхностью.

"Обувь — это аксессуар как сумочка или ожерелье. Просто кому-то нужна уверенность в себе, чтобы ходить без нее", — заключает Бриттани.

