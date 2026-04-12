Пару на дороге остановили мусорные баки: дальше произошло "совсем непредсказуемое" (видео)

Пара американцев ехала на машине, когда посреди дороги они увидели два больших мусорных бака. Далее молодые люди были поражены тем, что произошло дальше во время ветреной погоды.

После сильного порыва ветра два контейнера начали как будто "танцевать", и пара не могла понять, что здесь происходит. Видео с этим забавным эпизодом обнародовал один из пользователей в Reddit.

Ролик стал популярным — набрал более 1,5 тыс реакций и десятки комментариев. На кадрах видно, как девушка оказалась посреди дороги и заметила два мусорных бака, которых вынесло на проезжую часть из-за ветреной погоды.

Впоследствии пара начала замечать, что баки как будто "танцуют": то приближаются, то отдаляются друг от друга. Затем контейнеры оказываются на значительном расстоянии друг от друга, а через мгновение один из них резко начинает относить в сторону автомобиля.

Девушка, которая снимает ролик, начинает громко кричать от увиденного, однако не понятно — от радости или удивления. В ответ молодая дама решила отъехать назад от надоедливого бака.

Пока точно неизвестно, где и когда были сняты эти кадры. Однако пользователи предполагают, что речь идет о южных штатах США из-за соответствующего акцента автора ролика.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному видео, пользователи не упустили возможности поглумиться над ситуацией. Больше всего поддержки имеют следующие реплики:

"Вальс для двоих или почему баки надо ставить не у дороги";

"Она так визжит, что у меня уши заложило!";

"Интересно вот только мне одно — а почему музыка была не соответствующая вальсу под ветром?";

"Больше всего заставило хохотать — это ее визг. Это прямо было эпично!".

