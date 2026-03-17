Украинка построила дом из мусора — теперь им восхищаются все (видео)

Украинка Лана Тесленко, которая ранее поразила сеть историей о доме, возведенном из мусора, снова показала свой необычный дом — на этот раз в новом видео с атмосферными деталями интерьера и двора.

В ролике — резные деревянные двери, антикварные элементы декора, самодельная мебель и даже креативные ручки в форме руки. Особое внимание привлекают предметы, которые получили "вторую жизнь": старая лестница превращена в декор, а найденные вещи — в стильные элементы интерьера. Видео с кадрами дома Лана опубликовала в Instagram.

Дом, созданный из ничего

Ранее Тесленко рассказывала, что возвела этот дом вместе с мужем практически без денег — используя только найденные или переработанные материалы.

Фундамент сделали из старых шин, стены — из соломы и глины, а мебель и декор — из найденных вещей или тех, что им отдали бесплатно.

Дом из мусора Фото: Instagram

По словам женщины, идея проекта — доказать, что "мусор существует только в голове", а любую вещь можно превратить в ресурс.

Символ веры и действий

Новые кадры дома сопровождаются месседжем о важности не откладывать жизнь "на потом" и верить в собственные мечты.

Автор показывает, что даже в сложные времена можно создавать красоту — из простых вещей, без больших бюджетов, но с большой идеей.

Реакции людей

"Невероятно красиво";

"Это супер";

"Это невероятное искусство. Обожаю";

"Это вау".

