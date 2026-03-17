Українка побудувала дім зі сміття — тепер ним захоплюються всі (відео)
Українка Лана Тесленко, яка раніше вразила мережу історією про будинок, зведений зі сміття, знову показала свою незвичайну оселю — цього разу у новому відео з атмосферними деталями інтер’єру та подвір’я.
У ролику — різьблені дерев’яні двері, антикварні елементи декору, саморобні меблі та навіть креативні ручки у формі руки. Особливу увагу привертають предмети, які отримали "друге життя": стара драбина перетворена на декор, а знайдені речі — на стильні елементи інтер’єру. Відео з кадрами будинку Лана опублікувала в Instagram.
Будинок, створений із нічого
Раніше Тесленко розповідала, що звела цей дім разом із чоловіком практично без грошей — використовуючи лише знайдені або перероблені матеріали.
Фундамент зробили зі старих шин, стіни — із соломи та глини, а меблі й декор — зі знайдених речей або тих, що їм віддали безкоштовно.
За словами жінки, ідея проєкту — довести, що "сміття існує лише в голові", а будь-яку річ можна перетворити на ресурс.
Символ віри та дій
Нові кадри будинку супроводжуються меседжем про важливість не відкладати життя "на потім" і вірити у власні мрії.
Авторка показує, що навіть у складні часи можна створювати красу — з простих речей, без великих бюджетів, але з великою ідеєю.
Реакції людей
- "Неймовірно красиво";
- "Це супер";
- "Це неймовірне мистецтво. Обожнюю";
- "Це вау".
