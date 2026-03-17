Українка побудувала дім зі сміття — тепер ним захоплюються всі (відео)

Українка Лана Тесленко, яка раніше вразила мережу історією про будинок, зведений зі сміття, знову показала свою незвичайну оселю — цього разу у новому відео з атмосферними деталями інтер’єру та подвір’я.

У ролику — різьблені дерев’яні двері, антикварні елементи декору, саморобні меблі та навіть креативні ручки у формі руки. Особливу увагу привертають предмети, які отримали "друге життя": стара драбина перетворена на декор, а знайдені речі — на стильні елементи інтер’єру. Відео з кадрами будинку Лана опублікувала в Instagram.

Будинок, створений із нічого

Раніше Тесленко розповідала, що звела цей дім разом із чоловіком практично без грошей — використовуючи лише знайдені або перероблені матеріали.

Фундамент зробили зі старих шин, стіни — із соломи та глини, а меблі й декор — зі знайдених речей або тих, що їм віддали безкоштовно.

Будинок зі сміття Фото: Instagram

За словами жінки, ідея проєкту — довести, що "сміття існує лише в голові", а будь-яку річ можна перетворити на ресурс.

Символ віри та дій

Нові кадри будинку супроводжуються меседжем про важливість не відкладати життя "на потім" і вірити у власні мрії.

Авторка показує, що навіть у складні часи можна створювати красу — з простих речей, без великих бюджетів, але з великою ідеєю.

Реакції людей

"Неймовірно красиво";

"Це супер";

"Це неймовірне мистецтво. Обожнюю";

"Це вау".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Лана Тесленко, яка прославилась в інтернеті завдяки своїй філософії "перетворення сміття на гроші", провела екскурсію будинком.

Українка купила хату в селі за $5 тисяч — "з водою і світлом": чому з неї сміються? Молода матір провела екскурсію по своєму новому помешканню десь у сільській місцевості. За її словами, на території також є напіврозвалений погріб, гараж та "сіновал".

Інша жінка показала, що залишилось від її житла після здачі в оренду.