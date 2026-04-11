"Полный провал": пара обнаружила кучу мусора во дворе, а запись с камеры рассмешила их и сеть (видео)

Американская пара из города Маутинг-Вью (штат Вайоминг) обнаружила возле дома кучу рассыпанного мусора возле гаражей. Когда они просмотрели запись с камеры, то вместе с пользователями не смогли удержать смеха.

Оказалось, что к этому был причастен сын супругов, которого попросили выбросить остатки в мусорный бак. Кадры с курьезным эпизодом был размещен на развлекательном портале ViralHog в Youtube.

Женщина рассказывает, что они с мужем случайно взглянули в камеру и увидели кучу мусора. Но потом, когда присмотрелись, то не сдержали смеха от того, что произошло.

"Наш сын вынес мусор вместе с баком, потому что он никак не хотел выйти. Он пытался достать его, но что бы ни делал — ничего не получалось", — рассказывает американка.

На кадрах видно, как юноша безуспешно пытался вытащить мусор из бака, но у него ничего не получается. Когда в последний раз он вытащил мешок с мусором, то тот разорвался и содержимое пакета разбросало на парковку.

"В конце концов все разлетелось по сторонам. Он просто сдался, пошел в дом за новым пакетом, чтобы убрать это", — резюмирует историю мать юноши, которая не попала на видео.

Известно, что событие произошло 25 марта этого года в городе Маутинг-Вью. Автор ролика подтвердила, что съемка камеры наблюдения вела на ее двор, где стоять припаркованные авто семьи.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, пользователи поделились на два лагеря: одни жалели юношу, тогда как вторые — саркастически реагировали на историю. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"Бедный малыш!";

"Вот не день, а? У пацана — полный провал";

"Странно, что люди так быстро начинают взрываться от ярости из-за простой истории";

"Причина довольно очевидна: долбанный пакет!!!".

