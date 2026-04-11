"Повний провал": пара виявила купу сміття у дворі, а запис з камери розсмішив їх і мережу (відео)

Американська пара з міста Маутинг-В'ю (штат Вайомінг) виявила біля будинку купу розсипаного сміття біля гаражів. Коли вони переглянули запис з камери, то разом з користувачами не змогли втримати сміху.

Виявилося, що до цього був причетний син подружжя, якого попросили викинути залишки у сміттєвий бак. Кадри з курйозним епізодом був розміщений на розважальному порталі ViralHog у Youtube.

Жінка розповідає, що вони з чоловіком випадково глянули в камеру і побачили купу сміття. Але потім, коли придивилися, то не стримали сміху від того, що сталося.

"Наш син виніс сміття разом із баком, бо воно ніяк не хотіло вийти. Він намагався дістати його, але що б не робив — нічого не виходило", — розповідає американка.

На кадрах видно, як юнак безуспішно намагався витягнути сміття з баку, але в нього нічого не виходить. Коли востаннє він витягнув мішок зі сміттям, то той розірвався і вміст пакету розкидало на парковку.

"Зрештою все розлетілося навсібіч. Він просто здався, пішов у дім по новий пакет, щоб прибрати це", — резюмує історію мати юнака, яка не потрапила на відео.

Наразі відомо, що подія сталася 25 березня цього року в місті Маутинг-В'ю. Авторка ролика підтвердила, що зйомка камери спостереження вела на її подвір'я, де стояти припарковані авто родини.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, користувачі поділилися на два табори: одні жаліли юнака, тоді як другі — саркастично реагували на історію. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Бідний малий!";

"От не день, а? В пацана — повний провал";

"Дивно, що люди так швидко починають вибухати від люті через просту історію";

"Причина доволі очевидна: довбанний пакет!!!".

