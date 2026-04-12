Пару на дорозі зупинити сміттєві баки: далі сталося "зовсім непередбачуване" (відео)

Пара американців їхала машиною, коли посеред дороги вони побачили два великих сміттєвих баки. Далі молоді люди були вражені тим, що сталося далі під час вітряної погоди.

Після сильного пориву вітру два контейнери почали наче "танцювати", і пара не могла зрозуміти, що тут коїться. Відео з цим кумедним епізодом оприлюднив один з користувачів у Reddit.

Ролик став популярним — набрав понад 1,5 тис реакцій та десятки коментарів. На кадрах видно, як дівчина опинилася посеред дороги та помітила два сміттєвих баки, яких винесло на проїжджу частину через вітряну погоду.

Згодом пара почала помічати, що баки наче "танцюють": то наближаються, то віддаляються одне від одного. Потім контейнери опиняються на значній відстані одне від одного, а за мить один з них різко починає відносити в бік автомобіля.

Відео дня

Дівчина, яка знімає ролик, починає голосно кричати від побаченого, однак не зрозуміло — від радощів чи здивування. У відповідь молода пані вирішила від'їхати назад від надокучливого бака.

Наразі точно невідомо, де та коли було знято ці кадри. Однак юзери припускають, що мова йде про південні штати США через відповідний акцент авторки ролика.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного відео, користувачі не втратили нагоди поґлузувати над ситуацією. Найбільше підтримки мають настпуні репліки:

"Вальс для двох або чому баки треба ставити не при дорозі";

"Вона так верещить, що в мене вуха заклало!";

"Цікаво от тільки мені одне — а чому музика була не відповідна вальсу під вітром?";

"Найбільше змусило реготати — це її вереск. Це прямо було епічно!".

