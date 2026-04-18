Родственница облила невесту краской во время свадьбы: причина конфликта поразила копов и суд (фото)

Британка Джемма Монк пережила нападение на свадьбе, когда одна из родственниц облила ее краской прямо на глазах у свидетелей. Полиция и суд раскрыли неожиданные причины поведения нападающей.

35-летняя мать двоих детей призналась, что долго готовилась к этому событию, однако то, что произошло на ее торжестве, до сих пор не может забыть. Детали этой истории рассказывает издание The Mirror.

Само происшествие произошло вблизи регистрационного центра в городке Мейндстоун, что в графстве Кент. Когда пара и гости приблизились ко входу в заведение, к Джемме подбежала неизвестная и облила ее черной краской.

Британка вспоминает, что была шокирована от случившегося. Нападающая за мгновение скрылась с места происшествия, но своими действиями она полностью испортила платье и заставила пострадавшую пережить стресс.

Джемму облили черной краской прямо на свадьбе Фото: The Mirror

"Мы так долго ждали этого дня. Ничто не могло меня остановить. Она [нападающая — ред.] хотела, чтобы свадьба не состоялась. Я бы пошла к алтарю хоть в одном белье и с черной краской на лице, если бы пришлось", — говорит Джемма.

Оказалось, что все узнали нападавшую, ведь это была 49-летняя Антония Иствуд — жена старшего брата жениха. Полиция, как пишут СМИ, сразу установили личность подозреваемой, после чего началось длительное следствие.

Правоохранители узнали, что женщины очень долго враждуют. Эта вражда длилась годами между парами, но за год до атаки на невесту на свадьбе Иствудов произошел скандал.

"Джемма утверждает, что ее безосновательно обвинили в попытке якобы "подставить подножку" госпоже Иствуд. С тех пор отношения между двумя парами окончательно испортились", — говорится в материале.

Сама Джемма решила не прерывать свадьбу, а переоделась, взяв одно из платьев у подруги. За два часа церемония была возобновлена, но женщина говорит, что стрессовая ситуация еще долго "не отпускала", ведь за год до свадьбы она поборола тяжелую онкологическую болезнь и смерть матери.

Нападающей оказалась 49-летняя Антония Иствуд, жена старшего брата жениха Фото: The Mirror

Во время следствия сама нападавшая полностью признала свою вину. Свой поступок она назвала "актом мести", но отказалась комментировать что-либо больше для прессы в суде.

Суд в графстве Кент во время слушаний обнаружил, что действия Иствуд фактически "уничтожили платье госпожи Монк", которое та планировала передать своей дочери Наоми на ее свадьбу. Поэтому Фемида присудила штраф за свадебное платье, уборку в регистрационном центре и перенос свадебного обеда на сумму в £5 тысяч (почти 300 тыс. грн).

Судья Оливер Саксби постановил признать Иствуд виновной, назначив ей 10 месяцев заключения условно и 12 месяцев надзора, а также 160 часов общественных работ. Также ей запрещено в течение 10 лет приближаться к госпоже Монк и ее семье.

Джемма и ее муж Кен таки провели свадьбу, несмотря на нападение Фото: The Mirror

"Это должен был быть особенный день для Джеммы Монк и ее семьи. Благодаря вашему поведению он превратился в кошмар. Хуже то, что возникает подозрение: даже если вы сожалеете сейчас, долгое время вы считали, что она этого заслуживает. Вы решили разрушить ее день. И вам это удалось. Это было подло, жестоко и мелочно", — сказал судья осужденной госпоже Иствуд после оглашения приговора.

Сама Джемма в зале суда после оглашения приговора честно призналась, что никогда не простит нападающую. Несмотря на мягкий приговор, Джемма говорит, что готова двигаться дальше и думает, как заместить негативный опыт новыми ритуалами с мужем и детьми.

Ранее Фокус сообщал о том, как невесту подставили с платьем перед свадьбой. Оказывается, что недоразумение между женщинами вызвал цвет платья подружки.

Впоследствии стало известно, что семья жениха устроила скандал женщине. Жительница США оказалась в центре конфликта с семьей мужа из-за выбора будущего тестя.