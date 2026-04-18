Родичка облила наречену фарбою під час весілля: причина конфлікту вразила копів і суд (фото)

Британка Джемма Монк пережила напад на весіллі, коли одна з родичок облила її фарбою прямо на очах у свідків. Поліція та суд розкрили неочікувані причини поведінки нападниці.

35-річна мати двох дітей зізналася, що довго готувалася до цієї події, однак те, що сталося на її урочистості, досі не може забути. Деталі цієї історії переповідає видання The Mirror.

Сама подія сталася поблизу реєстраційного центру в містечку Мейндстоун, що в графстві Кент. Коли пара та гості наблизилися до входу в заклад, до Джемми підбігла невідома та облила її чорною фарбою.

Британка згадує, що була шокована від того, що сталося. Нападниця за мить зникла з місця пригоди, але своїми діями вона повністю зіпсувала сукню та змусила постраждалу пережити стрес.

"Ми так довго чекали цього дня. Ніщо не могло мене зупинити. Вона [нападниця — ред.] хотіла, щоб весілля не відбулося. Я б пішла до вівтаря хоч у самій білизні й з чорною фарбою на обличчі, якби довелося", — говорить Джемма.

Виявилося, що всі впізнали нападницю, адже це була 49-річна Антонія Іствуд — дружина старшого брата нареченого. Поліція, як пишуть ЗМІ, відразу встановили особу підозрюваної, після чого розпочалося тривале слідство.

Правоохоронці дізналися, що жінки дуже довго ворогують. Ця ворожнеча тривала роками між парами, але за рік до атаки на наречену на весіллі Іствудів стався скандал.

"Джемма стверджує, що її безпідставно звинуватили у спробі начебто "підставити підніжку" пані Іствуд. Відтоді відносини між двома парами остаточно зіпсувалися", — йдеться в матеріалі.

Сама Джемма вирішила не переривати весілля, а перевдягнулася, взявши одну із суконь в подруги. За дві години церемонію було поновлено, та жінка каже, що стресова ситуація ще її довго "не відпускала", адже за рік до весілля вона поборола важку онкологічну хворобу та смерть матері.

Під час слідства сама нападниця повністю визнала свою провину. Свій вчинок вона назвала "актом помсти", але відмовилася коментувати що-небудь більше для преси в суді.

Суд у графстві Кент під час слухань виявив, що дії Іствуд фактично "знищили сукню пані Монк", яку та планувала передати своїй доньці Наомі на її весілля. Тому Феміда присудила штраф за весільну сукню, прибирання в реєстраційному центрі та перенесення весільного обіду на суму в £5 тисяч (майже 300 тис. грн).

Суддя Олівер Саксбі постановив визнати Іствуд винуватою, призначивши їй 10 місяців ув’язнення умовно та 12 місяців нагляду, а також 160 годин громадських робіт. Також їй заборонено протягом 10 років наближати до пані Монк та її родини.

"Це мав бути особливий день для Джемми Монк і її родини. Завдяки вашій поведінці він перетворився на кошмар. Гірше те, що виникає підозра: навіть якщо ви шкодуєте зараз, довгий час ви вважали, що вона цього заслуговує. Ви вирішили зруйнувати її день. І вам це вдалося. Це було підло, жорстоко і дріб’язково", — сказав суддя засудженій пані Іствуд після оголошення вироку.

Сама Джемма в залі суду після оголошення вироку чесно зізналася, що ніколи не вибачить нападницю. Попри м'який вирок, Джемма каже, що готова рухатися далі та думає, як замістити негативний досвід новими ритуалами з чоловіком та дітьми.

