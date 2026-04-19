Женщина копала огород и наткнулась на жуткую находку: это навсегда изменило ее жизнь (видео)

Британка Натали приобрела дом с участком, где планировала сделать ремонт и жить в прекрасном районе. Когда год назад она впервые начала копать на огороде, то найденное ее ошарашило и изменило жизнь.

Она признается, что никогда даже не думала, что найденное под слоем почвы так резко "перевернет всю жизнь". Об этом она рассказала на видео в своем TikTok.

Натали указывает, что прошел уже год со времени той истории. Она вспоминает, что тогда решила перекопать газон и участок с помощью лопаты, а потом — наткнулась на странную находку.

"День, который изменил мою жизнь! Ровно год назад тоже был чудесный солнечный день. Я вышла убрать сад и в итоге нашла 17 фарфоровых кукол. Я не боюсь фарфоровых кукол, поэтому для меня это было очень весело и увлекательно, но все в интернете подумали, что я сумасшедшая", — вспоминает британка.

Она добавляет, что эти девочки стали вирусными в сети, а она получила много подписчиков и стала уже блогером. Хотя раньше сама подписывалась на DIY-блогеров ради ремонта дома, который приобрела.

"Я до сих пор вспоминаю, как они были аккуратно спрятаны и закопаны" в почве. Я тогда выкопала 17 фарфоровых кукол, и это заняло немало времени. Хотя ситуация и была немного жуткой, но все выглядело очень забавно, потому что когда выставила их в один ряд, то стало видно, насколько сюрреалистичным был этот момент", — рассказывает британка.

Сейчас женщина продолжает снимать контект о ремонте и о найденных куклах, ведь заинтересовалась ими — привела игрушки в порядок, восстанавливает внешний вид и консультируется со специалистами по восстановлению старинных игрушек. Натали говорит, что не планирует их продавать, но до сих пор так и не смогла установить, как коллекция фарфоровых "красавиц" оказались в ее саду.

Реакция соцсетей

После публикации видео набрало тысячи просмотров и сотни комментариев. Люди не могли поверить своим глазам, увидев эту находку, но больше всего поддержки такие реплики:

"Именно так начинаются фильмы ужасов";

"Зачем вообще кто-то сделал кладбище из 17 фарфоровых кукол в твоем саду?";

"Я когда-то закапывала кукол, когда решала, что они "умерли";

"Я видел слишком много хорроров. После такого я бы переехал куда-нибудь подальше";

"Боже, я бы больше никогда не зашел в тот сад".

