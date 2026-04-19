Жінка копала город і натрапила на моторошну знахідку: це назавжди змінило її життя (відео)

Британка Наталі придбала дім із ділянкою, де планувала зробити ремонт і жити в чудовому районі. Коли рік тому вона вперше почала копати на городі, то знайдене її ошелешило і змінило життя.

Вона зізнається, що ніколи навіть не думала, що знайдене під шаром ґрунту так різко "переверне все життя". Про це вона розповіла на відео в своєму TikTok.

Наталі вказує, що минув уже рік з часу тієї історії. Вона згадує, що тоді вирішила перекопати газон і ділянку за допомогою лопати, а потім — натрапила на дивну знахідку.

"День, який змінив моє життя! Рівно рік тому теж був чудовий сонячний день. Я вийшла прибрати сад і в підсумку знайшла 17 порцелянових ляльок. Я не боюся порцелянових ляльок, тому для мене це було дуже весело й захопливо, але всі в інтернеті подумали, що я божевільна", — згадує британка.

Вона додає, що ці дівчатка стали вірусними в мережі, а вона отримала багато підписників і стала вже блогеркою. Хоча раніше сама підписувалася на DIY-блогерів заради ремонту дому, який придбала.

"Я досі згадую, як вони були акуратно сховані та закопані" в ґрунті. Я тоді викопала 17 порцелянових ляльок, і це зайняло чимало часу. Хоч ситуація й була трохи моторошною, але все виглядало дуже кумедно, бо коли виставила їх у один ряд, то стало видно, наскільки сюрреалістичним був цей момент", — переповідає британка.

Наразі жінка продовжує знімати контект про ремонт і про знайдених ляльок, адже зацікавилася ними — привела іграшки до порядку, відновлює зовнішній вигляд і консультується з фахівцями щодо відновлення старовинних іграшок. Наталі каже, що не планує їх продавати, але досі так і не змогла встановити, як колекція порцелянових "красунь" опинилися в її саду.

Реакція соцмереж

Після публікації відео набрало тисячі переглядів і сотні коментарів. Люди не могли повірити своїм очам, побачивши цю знахідку, але найбільше підтримки такі репліки:

"Саме так починаються фільми жахів";

"Навіщо взагалі хтось зробив кладовище з 17 порцелянових ляльок у твоєму саду?";

"Я колись закопувала ляльок, коли вирішувала, що вони "померли";

"Я бачив забагато горорів. Після такого я б переїхав кудись задалеко";

"Боже, я б більше ніколи не зайшов у той сад".

