Неожиданная находка в самолете: пассажирка обнаружила записку от ребенка и не сдержала эмоций (фото)

Одна американка летела по делам и в кармане сиденья напротив нашла записку, написанную ребенком. Ее содержимое отозвалось женщине и пользователям в сети теплотой и искренностью.

Находка заставила пассажирку задуматься о важности написанного малышом. Содержимое текста она обнародовала на одном форуме в Reddit.

Сообщение стало вирусным — набрало за 5 дней более 30 тыс. реакций и сотни комментариев. Женщина рассказывает, что случайно увидела в кармане соседнего сиденья странный кусок бумаги, который был сложен дважды.

Любопытство победило, и пассажирка решила достать неизвестную бумажку. Когда она ее развернула, то прочитав текст, была поражена его содержанием.

Записка от ребенка поразила пользователей Reddit Фото: Reddit

В тексте записки говорится, что ее автор — ребенок, вероятно мальчик. В нем он пишет, что сидел здесь раньше на этом месте, желает хорошего дня и хорошего полета его преемнику.

Відео дня

"Но если ты блюешь в этот пакет — мне тебя жаль. Я пишу это сообщение, потому что я — ребенок с целью сделать мир лучшим местом. Поэтому, пожалуйста, сделай сегодня доброе дело от всего сердца и скажи следующему человеку передать это дальше. Так мы можем запустить цепочку добра в этом мире. Хорошего дня", — указано в тексте записки.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, юзеры очень благосклонно высказались в адрес автора текста. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Спасибо этому ребенку за этот проникновенный текст";

"У ребенка есть замечательная мечта, пусть она воплотится!";

"Добро всегда находится рядом. Просто надо быть внимательнее";

"Когда ребенок лучше взрослых понимает, как важно идти к своей цели";

"Текст дня, который точно вдохновляет. Спасибо автору поста, это — прекрасно!".

