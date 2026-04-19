Несподівана знахідка в літаку: пасажирка виявила записку від дитини й не стримала емоцій (фото)

Одна американка летіла у справах і в кишені сидіння навпроти знайшла записку, написану дитиною. Її вміст відгукнувся жінці та користувачам у мережі теплотою та щирістю.

Знахідка змусила пасажирку задуматися про важливість написаного малюком. Вміст тексту вона оприлюднила на одному форумі в Reddit.

Повідомлення стало вірусним — набрало за 5 днів понад 30 тис. реакцій та сотні коментарів. Жінка розповідає, що випадково побачила у кишені сусіднього сидіння дивний шматок паперу, який був складений двічі.

Цікавість перемогла, і пасажирка вирішила дістати невідомий папірець. Коли вона його розгорнула, то прочитавши текст, була вражена від його змісту.

Записка від дитини вразила користувачів Reddit Фото: Reddit

У тексті записки йдеться, що її автор — дитина, ймовірно хлопчик. У ньому він пише, що сидів тут раніше на цьому місті, бажає гарного дня та гарного польоту його наступнику.

Відео дня

"Але якщо ти блюєш у цей пакет — мені тебе шкода. Я пишу це повідомлення, тому що я — дитина з метою зробити світ кращим місцем. Тому, будь ласка, зроби сьогодні добру справу від щирого серця і скажи наступній людині передати це далі. Так ми можемо запустити ланцюжок добра у цьому світі. Гарного дня", — вказано в тексті записки.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери дуже прихильно висловилися на адресу автора тексту. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Дякую тій дитині за цей проникливий текст";

"Дитя має чудову мрію, тож най вона втілиться!";

"Добро завжди перебуває поруч. Просто треба бути уважнішими";

"Коли дитина краще за дорослих розуміє, як важливо йти до своєї мети";

"Текст дня, який точно надихає. Дякую авторці посту, це — прекрасно!".

