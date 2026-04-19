Полный абсурд: полиция раскрыла трех аферистов, которые "спалились" на одной детали (фото)

В Калифорнии (США) полиция разоблачила трио аферистов, которые пытались воплотить мошенническую схему со страховыми выплатами. Однако вся троица "прокололась" на одной детали, которая вызвала ступор и смех у страховщиков и копов.

История этого абсурдного преступления началась в конце января 2024 года, когда трое аферистов пришли в разные страховые компании за получением выплат. Об этом сообщает издание AP.

Трое участников группы — 39-летняя Альфия Цукерман, 26-летний Рубен Тамразян и 32-летний Вахе Мурадханян — решили имитировать нападение медведя на машины каждого из них. Для этого они купили костюм животного с когтями, а также поставили собственные Rolls-Royce и два Mercedes под камеры так, чтобы те зафиксировали нападение.

Впоследствии аферисты обратились в разные страховые компании, чтобы получить выплаты за "повреждение имущества". Две компании начали изучать обстоятельства и даже записи с видеокамер, которые принесли преступники, а один страховой агент заподозрил, что в этой истории что-то есть "нечистое".

СМИ указывают, что страховщиков удивили странные "следы" в машинах заявителей. Также агентам страховой компании показались странными "неестественная походка животного" на записях камеры видеонаблюдения.

Странные "следы" от медведя в машинах аферистов Фото: AP

Тогда он обратился к копам, а те показали видео записи камеры и фотографии из салонов автомобилей биологу из Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии. После просмотра биолог пришел к выводу — это был "очевидно человек в костюме медведя".

После этого полиция начала операция "Медвежий коготь", в рамках которой провели обыск и нашли костюм медведя, заметки о замыслах аферы и переписки участников в групповом чате. Правоохранители задержали всю тройку и удержали их под стражей до оглашения приговора.

В таком костюме аферисты пытались изобразить нападение медведя Фото: AP

Впоследствии на суде все трое признали свою вину в полном объеме. Поэтому суд определил им наказание в виде 180 дней ареста по системе выходного дня (то есть, в субботу и воскресенье они должны находиться на территории тюрьмы — ред).

Комментируя это преступление, комиссар по страхованию Калифорнии Рикардо Лара заявил, что сначала то, что казалось "невероятным" и "абсурдным", подтвердилось расследование копов. Он говорит, что его люди тщательно проверяют все страховые случаи, но этот он считает "смешным" и "полным абсурда".

"Теперь виновные понесут ответственность. Следователи моего департамента установили факты, разоблачили эту аферу и помогли привлечь обвиняемых к правосудию. Страховое мошенничество — это серьезное преступление, которое повышает расходы для потребителей, и ни одна схема не является слишком абсурдной, чтобы мы ее не расследовали", — говорит мистер Лара.

СМИ указывают, что в районе Лос-Анджелеса действительно водятся медведи, которые иногда вламываются в дома или роются в мусорных баках в поисках пищи. Однако именно эта "необычная деталь" на видео положила конец замыслам аферистов.

