Повний абсурд: поліція розкрила трьох аферистів, які "спалилися" на одній деталі (фото)

У Каліфорнії (США) поліція викрила тріо аферистів, які намагалися втілити шахрайську схему зі страховими виплатами. Однак вся трійця "проколося" на одній деталі, яка викликала ступір і сміх у страховиків і копів.

Історія цього абсурдного злочину почалася наприкінці січня 2024 року, коли троє аферистів прийшли в різні страхові компанії за отриманням виплат. Про це повідомляє видання AP.

Троє учасників групи — 39-річна Альфія Цукерман, 26-річний Рубен Тамразян і 32-річний Вахе Мурадханян — вирішили імітувати напад ведмедя на машини кожного з них. Для цього вони купили костюм тварини з пазурями, а також поставили власні Rolls-Royce та два Mercedes під камери так, аби ті зафіксували напад.

Згодом аферисти звернулися в різні страхові компанії, аби отримали виплати за "пошкодження майна". Дві компанії почали вивчати обставини та навіть записи з відеокамер, які принесли злочинці, а один страховий агент запідозрив, що в цій історії щось є "нечисте".

ЗМІ вказують, що страховиків здивували дивні "сліди" в машинах заявників. Також агентам страхової компанії здалися дивними "неприродна хода тварини" на записах камери відеоспостереження.

Дивні "сліди" від ведмедя в машинах аферистів Фото: AP

Тоді він звернувся до копів, а ті показали відео запису камери та фотографії з салонів автомобілів біологу з Департаменту рибних ресурсів і дикої природи Каліфорнії. Після перегляду біолог дійшов висновку — це був "очевидно чоловік у костюмі ведмедя".

Після цього поліція розпочала операція "Ведмежий кіготь", в рамках якої провели обшук і знайшли костюм ведмедя, нотатки щодо задумів афери та переписки учасників у груповому чаті. Правоохоронці затримали всю трійку та утримали їх під вартою до оголошення вироку.

У такому костюмі аферисти намагалися вдати напад ведмедя Фото: AP

Згодом на суді всі троє визнали свою провину в повному обсязі. Тому суд визначив їм покарання у вигляді 180 днів арешту за системою вихідного дня (тобто, в суботу та неділю вони мають перебувати на території в'язниці — ред).

Коментуючи цей злочин, комісар зі страхування Каліфорнії Рікардо Лара заявив, що спочатку те, що видавалося "неймовірним" та "абсурдним", підтвердилося розслідування копів. Він говорить, що його люди ретельно перевіряють всі страхові випадки, але цей він вважає "смішним" та "повним абсурду".

"Тепер винуваті понесуть відповідальність. Слідчі мого департаменту встановили факти, викрили цю аферу та допомогли притягнути обвинувачених до правосуддя. Страхове шахрайство — це серйозний злочин, який підвищує витрати для споживачів, і жодна схема не є надто абсурдною, щоб ми її не розслідували", — говорить містер Лара.

ЗМІ вказують, що в районі Лос-Анджелеса справді водяться ведмеді, які іноді вламуються в будинки чи риються у сміттєвих баках у пошуках їжі. Однак саме ця "незвична деталь" на відео поклала край задумам аферистів.

