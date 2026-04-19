Роскошный семейный дом выставили на продажу: сюрприз внутри удивил всех (фото)

Одна семья в Великобритании выставила дом на продажу, который внешне выглядит викторианским поместьем начала 20 века. Однако одна деталь заставила пользователей в сети удивиться и порадоваться увиденному.

Дом в городе Саутпорт (графство Мерсисайд) имеет невероятный сюрприз внутри. Об этой изюминке рассказал один пользователь Reddit после просмотра объявлений.

"Когда кажется, что ты уже видел все. Абсолютно роскошный дом и ничего удивительного... вплоть до фото №27", — пишет автор публикации.

Неожиданная особенность расположена на площадке первого этажа возле главной спальни, где есть небольшой вестибюль. Нынешние владельцы превратили его в собственный сухой бассейн с шариками.

На втором этаже был сухой бассейн из шариков Фото: RightMove

"Расположенный недалеко от сердца поселка Биркдейл, это скрытое сокровище легко можно не заметить, проходя мимо. В углу, скрытый от дороги, стоит этот впечатляющий викторианский дом с большой частной огороженной подъездной дорожкой, возведенный в садах бывшего монастыря в 1896 году. Этот дом с первого шага через стильную входную дверь дает понять: внутри вас ждет нечто действительно особенное. Дом имеет четыре этажа и предлагает большое количество универсального пространства", — говорится в объявлении на портале RightMove.

Сейчас владельцы просят за дом почти 800 тыс. фунтов (около 47,6 млн гривен). В нем есть большое количество пространства, спален и ванн для проживания большой семьи.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, ряд пользователей отметили, что им нравится этот дом. Больше всего поддержки имели такие реплики:

"Моей собаке это бы очень понравилось!";

"Не могу поверить, что это до сих пор не продали! Может, бассейн с шариками не подлежит торгу";

"Это настолько странная, но прекрасная находка. Удивляюсь, что его еще не купили";

"Я просто обожаю этот дом. Даже бассейн с шариками. Я бы его оставил";

"Просто замечательно, а бассейн с шариками — развлечение для всех! Дом, который идеально соединил стильность и вид настоящего жилья";

"Мой друг жил в доме, который был поделен на квартиры сверху и снизу. У них был верхний этаж с лестницей, которая немного спускалась в никуда, потому что проход перекрыли, чтобы разделить квартиры. Они засыпали то пространство шариками для сухого бассейна — как здесь".

