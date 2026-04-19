Розкішний сімейний дім виставили на продаж: сюрприз усередині здивував усіх (фото)

Одна сім'я у Великій Британії виставила будинок на продаж, який ззовні виглядає вікторіанським маєтком початку 20 сторіччя. Однак одна деталь змусила юзерів у мережі здивуватися та порадіти побаченому.

Будинок у місті Саутпорт (графство Мерсисайд) має неймовірний сюрприз усередині. Про цю цікавинку розповів один користувач Reddit після перегляду оголошень.

"Коли здається, що ти вже бачив усе. Абсолютно розкішний будинок і нічого дивного… аж до фото №27", — пише автор публікації.

Неочікувана особливість розташована на майданчику першого поверху біля головної спальні, де є невеликий вестибюль. Нинішні власники перетворили його на власний сухий басейн із кульками.

На другому поверсі був сухий басейн з кульок Фото: RightMove

"Розташований неподалік від серця селища Біркдейл, цей прихований скарб легко можна не помітити, проходячи повз. У кутку, прихований від дороги, стоїть цей вражаючий вікторіанський будинок із великою приватною огородженою під’їзною доріжкою, зведений у садах колишнього монастиря у 1896 році. Wей дім із першого кроку через стильні вхідні двері дає зрозуміти: всередині вас чекає щось справді особливе. Будинок має чотири поверхи й пропонує велику кількість універсального простору", — йдеться в оголошенні на порталі RightMove.

Відео дня

Наразі власники просять за дім майже 800 тис. фунтів (близько 47,6 млн гривень). У ньому є велика кількість простору, спалень і ванн для проживання великої родини.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, низка користувачів відзначили, що їм подобається цей дім. Найбільше підтримки мали такі репліки:

"Моєму собаці це б дуже сподобалося!";

"Не можу повірити, що це досі не продали! Може, басейн із кульками не підлягає торгу";

"Це настільки дивна, але прекрасна знахідка. Дивуюся, що його ще не купили";

"Я просто обожнюю цей будинок. Навіть басейн із кульками. Я б його залишив";

"Просто чудово, а басейн із кульками — розвага для всіх! Будинок, який ідеально поєднав стильність і вигляд справжнього житла";

"Мій друг жив у будинку, який був поділений на квартири зверху і знизу. У них був верхній поверх зі сходами, які трохи спускалися в нікуди, бо прохід перекрили, щоб розділити квартири. Вони засипали той простір кульками для сухого басейну — як тут".

