Батько перед пенсією побудував дім у мініатюрі, щоб заробляти $15 тисяч на рік (фото)

Американець Джим МакЕлвейн, витративши десять років і 45 тисяч доларів, без допомоги архітектора побудував маленький будинок, а тепер здає його в оренду через Airbnb.

Чоловік з Огайо, США, без жодних креслень чи планів сам збудував будиночок у мініатюрі, на що пішло десять років. Тепер він планує заробляти до 15 тисяч доларів на рік, здаючи його в оренду, пише видання Business Insider.

Усе почалося з того, що Джим просто хотів привести до ладу одну занедбану ділянку, яка знаходилася приблизно за годину їзди від Коламбуса, де він мешкає з родиною. Там були старі мобільні будиночки, що розвалилися, та повно бур'янів. З часом чоловік почав замислюватися: "Чому б не побудувати там щось своє?". Так і розпочався цей проєкт.

Будинок для оренди

МакЕлвейн приїздив туди на вихідних, купував потрібні матеріали і потроху будував — без підрядників і готового плану. Часто навіть не знаючи, що робитиме далі. Якщо виникали якісь питання, наприклад, як правильно встановити дахові панелі або покласти гіпсокартон, він шукав відповіді на YouTube.

Джим без жодних креслень чи планів сам збудував будиночок у мініатюрі Фото: Business Insider

"Жодних креслень у мене немає, усе тримаю в голові. Весь тиждень роздумую, що робитиму на вихідних. Буває, я там кричу, сварюся, ріжу пальці й жбурляю інструменти. Але ввечері дивлюся на те, що вже зробив, і посміхаюся", — ділиться він.

Каркас, підлогу, вікна, дах, електрику, водопровід — усе це він робив сам. Тільки під кінець ентузіастові знадобилася допомога: він найняв електрика (за 1468 доларів) і сантехніка (за 1070 доларів), щоб ті перевірили найважливіші системи.

Витрати на будівництво

Загалом за десять років на будівництво пішло близько 45 тисяч доларів. Проте МакЕлвейн розповідає, що це майже не вдарило по його кишені — він витрачав по 200-300 доларів за раз, не беручи при цьому жодних кредитів.

Спальня на другому поверсі Фото: Business Insider

Сьогодні будинок, що має площу близько 37 квадратних метрів, повністю готовий для проживання. Там є все необхідне — обладнана кухня, душова, кондиціонер, ліжко на антресолі, відкритий дворик з баром і навіть дров'яна піч. Навколо нього — ліс та поля.

Кухня у будинку Фото: Business Insider

Невдовзі МакЕлвейн збирається виставити об’єкт на Airbnb, просячи 250 доларів за ніч. Оскільки чоловік скоро виходить на пенсію, він розглядає це як вигідну інвестицію на довгі роки.

