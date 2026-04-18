Отец перед пенсией построил дом в миниатюре, чтобы зарабатывать $15 тысяч в год (фото)

Американец Джим МакЭлвейн, потратив десять лет и 45 тысяч долларов, без помощи архитектора построил маленький дом, а теперь сдает его в аренду через Airbnb.

Мужчина из Огайо, США, без чертежей или планов сам построил домик в миниатюре, на что ушло десять лет. Теперь он планирует зарабатывать до 15 тысяч долларов в год, сдавая его в аренду, пишет издание Business Insider.

Все началось с того, что Джим просто хотел привести в порядок один заброшенный участок, который находился примерно в часе езды от Коламбуса, где он живет с семьей. Там были старые мобильные домики, которые развалились, и полно сорняков. Со временем мужчина начал задумываться: "Почему бы не построить там что-то свое?". Так и начался этот проект.

Дом для аренды

МакЭлвейн приезжал туда на выходных, покупал нужные материалы и понемногу строил — без подрядчиков и готового плана. Часто даже не зная, что будет делать дальше. Если возникали какие-то вопросы, например, как правильно установить кровельные панели или уложить гипсокартон, он искал ответы на YouTube.

Відео дня

Джим без всяких чертежей или планов сам построил домик в миниатюре Фото: Business Insider

"Никаких чертежей у меня нет, все держу в голове. Всю неделю размышляю, что буду делать на выходных. Бывает, я там кричу, ссорюсь, режу пальцы и швыряю инструменты. Но вечером смотрю на то, что уже сделал, и улыбаюсь", — делится он.

Каркас, пол, окна, крыша, электричество, водопровод — все это он делал сам. Только под конец энтузиасту понадобилась помощь: он нанял электрика (за 1468 долларов) и сантехника (за 1070 долларов), чтобы те проверили важнейшие системы.

Расходы на строительство

Всего за десять лет на строительство ушло около 45 тысяч долларов. Однако МакЭлвейн рассказывает, что это почти не ударило по его карману — он тратил по 200-300 долларов за раз, не беря при этом никаких кредитов.

Спальня на втором этаже Фото: Business Insider

Сегодня дом, имеющий площадь около 37 квадратных метров, полностью готов для проживания. Там есть все необходимое — оборудованная кухня, душевая, кондиционер, кровать на антресоли, открытый дворик с баром и даже дровяная печь. Вокруг него — лес и поля.

Кухня в доме Фото: Business Insider

Вскоре МакЭлвейн собирается выставить объект на Airbnb, прося 250 долларов за ночь. Поскольку мужчина скоро выходит на пенсию, он рассматривает это как выгодную инвестицию на долгие годы.

