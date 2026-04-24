Была ли Чупакабра: ученые объяснили, кого поймали в объектив на Ивано-Франковщине

В Институте зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины впервые прокомментировали видео из Ивано-Франковской области, на котором якобы зафиксировали чупакабру. По словам ученых, в кадре, скорее всего, была лиса или собака, пораженная демодекозом — болезнью, которая существенно меняет внешний вид животного.

В резонансном видео, которое активно распространяют украинские СМИ и телеграмм-каналы говорилось о якобы "возвращении чупакабры", однако никакой мистики в этом нет, сообщают ученые Института зоологии в комментарии 24 каналу.

Ученые предполагают, что на видео могла быть обычная лиса или собака, которая имеет серьезное заболевание — демодекоз. Именно эта болезнь может кардинально менять вид животного, делая его внешность необычной и даже пугающей.

Инцидент произошел в селе Угорники на Ивано-Франковщине, где местные жители заметили странное существо прямо возле частных домов. Животное появилось среди белого дня, что также привлекло внимание очевидцев. По словам людей, существо по размерам напоминало большую собаку, но имело нетипичный вид. В частности, отмечали длинные конечности, хвост и необычные черты морды, которые не соответствовали привычным представлениям о местной фауне.

Відео дня

Именно из-за таких особенностей животное вызвало беспокойство среди жителей, ведь его внешность не совпадала с видом знакомых диких или домашних животных. В Институте зоологии объяснили, что подобные случаи случаются довольно часто. Это связано с ростом популяции лисиц, а также большим количеством бездомных собак, которые могут быть носителями различных заболеваний.

Специалисты уточнили, что демодекоз является паразитарной болезнью, которая поражает кожу. Она вызвана клещами рода Demodex и влияет на волосяные фолликулы и сальные железы.

В результате у животного начинает выпадать шерсть, возникает раздражение кожи, а общее состояние может ухудшаться. Из-за этого оно выглядит неестественно, что часто и становится причиной появления различных мифов.

Дополнительно ситуацию прокомментировала зоолог Мария Марцив из Львовского национального университета имени Ивана Франко. Она также отметила, что на видео, вероятно, зафиксирована больная лиса.

Тема "чупакабры" в Украине не нова. Об этом существе начали активно говорить еще в начале 2000-х годов, а наибольшую популярность оно получило в 2009-2010 годах.

В частности, в 2009 году подобные сообщения активно распространялись в Тернопольской области. Там местные жители рассказывали о неизвестном существе, которое якобы уничтожало кроликов — их находили задушенными, без крови и сложенными в одном месте.

Позже аналогичные истории появлялись и в других регионах Украины, в частности в Черниговской, Запорожской и Волынской областях. Некоторые очевидцы даже утверждали, что видели это существо собственными глазами.

Название "чупакабра" происходит из испанского языка и переводится как "высасывающий кровь коз" или "козий вампир". В мировом контексте первые сообщения о подобном существе появились еще в 1975 году в Пуэрто-Рико. Тогда на одной из ферм за ночь погибли все куры, и, по словам очевидцев, они были полностью обескровлены. Именно после этого случая истории о чупакабре начали распространяться в разных странах.

Очевидцы описывали животное как похожее на большую собаку с длинными лапами и странной мордой.

Ранее мы также информировали, что ученые провели эксперимент с лососем, исследуя влияние психоактивных веществ на поведение животных. В рамках исследования их вводили рыбам, что привело к изменениям в их активности и перемещении. Эксперты отмечают, что подобное загрязнение водоемов может влиять на экосистемы и поведение диких видов.