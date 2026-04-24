Чи була Чупакабра: вчені пояснили, кого спіймали в об'єктив на Івано-Франківщині

В Інституті зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України вперше прокоментували відео з Івано-Франківщини, на якому нібито зафіксували чупакабру. За словами науковців, у кадрі, найімовірніше, була лисиця або собака, уражена демодекозом — хворобою, що суттєво змінює зовнішній вигляд тварини.

У резонансному відео, яке активно поширюють українські ЗМІ та телеграм-канали йшлося про нібито "повернення чупакабри", однак жодної містики в цьому немає, повідомляють вчені Інституту зоології в коментарі 24 каналу.

Науковці припускають, що на відео могла бути звичайна лисиця або собака, яка має серйозне захворювання — демодекоз. Саме ця хвороба може кардинально змінювати вигляд тварини, роблячи її зовнішність незвичною та навіть лякаючою.

Інцидент стався у селі Угорники на Івано-Франківщині, де місцеві жителі помітили дивну істоту просто біля приватних будинків. Тварина з’явилася серед білого дня, що також привернуло увагу очевидців. За словами людей, істота за розмірами нагадувала велику собаку, але мала нетиповий вигляд. Зокрема, відзначали довгі кінцівки, хвіст і незвичні риси морди, що не відповідали звичним уявленням про місцеву фауну.

Саме через такі особливості тварина викликала занепокоєння серед жителів, адже її зовнішність не збігалася з виглядом знайомих диких або свійських тварин. В Інституті зоології пояснили, що подібні випадки трапляються досить часто. Це пов’язано зі зростанням популяції лисиць, а також великою кількістю безпритульних собак, які можуть бути носіями різних захворювань.

Фахівці уточнили, що демодекоз є паразитарною хворобою, яка уражає шкіру. Вона спричинена кліщами роду Demodex і впливає на волосяні фолікули та сальні залози.

Унаслідок цього у тварини починає випадати шерсть, виникає подразнення шкіри, а загальний стан може погіршуватися. Через це вона виглядає неприродно, що часто і стає причиною появи різних міфів.

Додатково ситуацію прокоментувала зоолог Марія Марців із Львівського національного університету імені Івана Франка. Вона також зазначила, що на відео, ймовірно, зафіксовано хвору лисицю.

Тема "чупакабри" в Україні не нова. Про цю істоту почали активно говорити ще на початку 2000-х років, а найбільшу популярність вона здобула у 2009–2010 роках.

Зокрема, у 2009 році подібні повідомлення активно поширювалися в Тернопільській області. Там місцеві жителі розповідали про невідому істоту, яка нібито знищувала кролів – їх знаходили задушеними, без крові та складеними в одному місці.

Пізніше аналогічні історії з’являлися і в інших регіонах України, зокрема в Чернігівській, Запорізькій та Волинській областях. Деякі очевидці навіть стверджували, що бачили цю істоту на власні очі.

Назва "чупакабра" походить з іспанської мови і перекладається як "той, що висмоктує кров кіз" або "козячий вампір". У світовому контексті перші повідомлення про подібну істоту з’явилися ще у 1975 році в Пуерто-Рико. Тоді на одній із ферм за ніч загинули всі кури, і, за словами очевидців, вони були повністю знекровлені. Саме після цього випадку історії про чупакабру почали поширюватися у різних країнах.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині в селі Угорники зафіксували невідому істоту, яку місцеві пов'язали з "чупакаброю". Відео швидко поширилося в соцмережах і викликало активні дискусії серед користувачів. Очевидці описували тварину як схожу на велику собаку з довгими лапами та дивною мордою.

Раніше ми також інформували, що вчені провели експеримент із лососем, досліджуючи вплив психоактивних речовин на поведінку тварин. У рамках дослідження їх вводили рибам, що призвело до змін у їхній активності та переміщенні. Експерти зазначають, що подібне забруднення водойм може впливати на екосистеми та поведінку диких видів.