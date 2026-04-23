"Чупакабра повернулася": в мережі поширюють кадри з дивною істотою на Івано-Франківщині (відео)

У селі Угорники на Івано-Франківщині місцеві жителі помітили дивну істоту, яка серед білого дня з’явилася просто біля приватних будинків. Незвичайний вигляд тварини одразу привернув увагу людей і викликав жваве обговорення в мережі.

Як пише Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7", істоту зафіксували на відео, коли вона пересувалася подвір’ям неподалік житлових будинків. За словами очевидців, тварина була розміром приблизно з велику собаку, однак мала непропорційно довгі ноги, дивний хвіст і нетипову форму морди. Саме ця незвичність і насторожила місцевих жителів, адже зовні вона не дуже схожа на звичних для цієї місцевості тварин.

На кадрах видно, що істота спокійно рухається територією, не поспішаючи і не демонструючи агресії. Водночас її поведінка та зовнішній вигляд виглядають досить незвично, через що в соцмережах одразу почали з’являтися різні припущення, зокрема одне з них — про "чупакабру".

"Чупакабра повернулася! Незрозумілу істототу помітили посеред дня просто біля будинків в Угорниках", — йдеться в описі до відео, яке оприлюднив місцевий Telegram-канал.

Фото: Telegram

Наразі жодних офіційних коментарів від фахівців або відповідних служб не було. Попри це, відео активно поширюється мережею, а дискусії довкола загадкової істоти не вщухають.

Нагадаємо, що у 2023 році в США жінка з Техасу помітила біля свого будинку дивну тварину, яка здалася їй незвичною та невідомою. Вона сфотографувала її та звернулася до сусідів у мережі, щоб з’ясувати, що це за істота. У підсумку користувачі припустили, що тварина може бути сумішшю койота та собаки або ж хворим диким звіром.

Крім того, у 2024 році Фокус писав, що в Техасі камера спостереження зафіксувала загадкову істоту з непропорційними кінцівками та дивними утвореннями на спині, яку фахівці так і не змогли ідентифікувати. Попри різні припущення — від хворої дикої тварини до міфічної чупакабри чи навіть "скін-вокера", експерти з дикої природи зазначили, що якість відео не дозволяє точно визначити, що саме потрапило в об’єктив.